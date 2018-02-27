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В Подмосковье задержан польский журналист

27.02.2018 14:05

 Томаш Мацейчук широко известен зрителям российских телеканалов как участник общественно-политических шоу «Первая студия», «Время покажет», «Место встречи» и других, в ходе которых у него часто возникали конфликты с другими участниками.

Польский журналист и политолог Томаш Мацейчук задержан в своей съемной квартире в Мытищах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Польский журналист Томаш Мацейчук задержан в Подмосковье

Сообщается, что в квартире проводятся обыски в рамках уголовного дела по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), а также о начале проверки на предмет законности пребывания журналиста на территории России.

Томаш Мацейчук широко известен зрителям российских телеканалов как участник общественно-политических шоу «Первая студия», «Время покажет», «Место встречи» и других, в ходе которых у него часто возникали конфликты с другими участниками. Наиболее известным стал спор с главным редактором издания PolitRussia Русланом Осташко, который вылился в потасовку. Оппоненты договорились решить конфликт на ринге по правилам бокса. Бой прошел в Москве 22 февраля. По решению судей победителем был объявлен Руслан Осташко. // Преступная Россия

 

 

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