В Подмосковье задержан польский журналист

Томаш Мацейчук широко известен зрителям российских телеканалов как участник общественно-политических шоу «Первая студия», «Время покажет», «Место встречи» и других, в ходе которых у него часто возникали конфликты с другими участниками.

Польский журналист и политолог Томаш Мацейчук задержан в своей съемной квартире в Мытищах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в квартире проводятся обыски в рамках уголовного дела по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), а также о начале проверки на предмет законности пребывания журналиста на территории России.

Томаш Мацейчук широко известен зрителям российских телеканалов как участник общественно-политических шоу «Первая студия», «Время покажет», «Место встречи» и других, в ходе которых у него часто возникали конфликты с другими участниками. Наиболее известным стал спор с главным редактором издания PolitRussia Русланом Осташко, который вылился в потасовку. Оппоненты договорились решить конфликт на ринге по правилам бокса. Бой прошел в Москве 22 февраля. По решению судей победителем был объявлен Руслан Осташко. // Преступная Россия