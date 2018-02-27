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На Вінниччині медиків викрито під час отримання хабара

27.02.2018 14:15

Прокуратурою Вінницької області, спільно із працівниками Головного управління Національної поліції у Вінницькій області та Управління захисту економіки у Вінницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, викрито корупційну схему, у якій було задіяно низку лікарів однієї із центральних районних лікарень області та членів міжрайонної медико-соціальної експертної комісії.

Згідно даної схеми, медики, діючи умисно, за попередньою змовою, систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від мешканців області за надання групи інвалідності або її продовження.

Картинки по запросу хабар

Так, у понеділок, 26 лютого, лікарів викрито при отриманні неправомірної вигоди в сумі 8 тис грн від мешканки області за продовження групи інвалідності її чоловіку.

Наразі оцінюються зібрані в ході досудового розслідування докази та вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам корупційної схеми.

 

Прес-служба прокуратури Вінницької області

 

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