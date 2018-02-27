На Вінниччині медиків викрито під час отримання хабара

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Прокуратурою Вінницької області, спільно із працівниками Головного управління Національної поліції у Вінницькій області та Управління захисту економіки у Вінницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, викрито корупційну схему, у якій було задіяно низку лікарів однієї із центральних районних лікарень області та членів міжрайонної медико-соціальної експертної комісії.
Згідно даної схеми, медики, діючи умисно, за попередньою змовою, систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від мешканців області за надання групи інвалідності або її продовження.
Так, у понеділок, 26 лютого, лікарів викрито при отриманні неправомірної вигоди в сумі 8 тис грн від мешканки області за продовження групи інвалідності її чоловіку.
Наразі оцінюються зібрані в ході досудового розслідування докази та вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам корупційної схеми.
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