На Вінниччині медиків викрито під час отримання хабара

Прокуратурою Вінницької області, спільно із працівниками Головного управління Національної поліції у Вінницькій області та Управління захисту економіки у Вінницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, викрито корупційну схему, у якій було задіяно низку лікарів однієї із центральних районних лікарень області та членів міжрайонної медико-соціальної експертної комісії.

Згідно даної схеми, медики, діючи умисно, за попередньою змовою, систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від мешканців області за надання групи інвалідності або її продовження.

Так, у понеділок, 26 лютого, лікарів викрито при отриманні неправомірної вигоди в сумі 8 тис грн від мешканки області за продовження групи інвалідності її чоловіку.

Наразі оцінюються зібрані в ході досудового розслідування докази та вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам корупційної схеми.

Прес-служба прокуратури Вінницької області