В Сирии войска США вновь предотвратили попытку захвата нефтяных месторождений силами Асада

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В Сирии проиранские группировки, которые воюют на стороне режима Башара Асада, вновь предприняли попытку прорыва в район нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор, которая находится под контролем сирийских курдов.
Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".
Группировки захватили 22 месторождения, но после удара военно-воздушных сил США они отступили.
Обратим внимание, что агентство использует термин "проиранские группировки" и по отношению к российским наемникам из ЧВК "Вагнера", которые 7 февраля в указанной провинции совершили попытку захвата нефтеперерабатывающего завода, но были разбиты войсками США.
По информации агентства, в провинции Дейр-эз-Зор продолжаются бои между проиранскими группировками и курдами.
Отмечается, что в данной провинции на границе с Ираком расположены крупнейшие нефтегазовые месторождения Сирии.
Как сообщалось, российский олигарх Евгений Пригожин заключил контракт на охрану и разработку нефтегазовых месторождений в Сирии незадолго до неудачного наступления ЧВК "Вагнер" в провинции Дейр-эз-Зор. // "Апостроф"
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