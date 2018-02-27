Россия с момента аннексии присвоила в оккупированном Крыму и на шельфе 7,2 млрд куб. м газа

Россия с момента аннексии добыла в оккупированном Крыму и шельфе Черного и Азовского морей 7,2 млрд куб. м природного газа и 222,6 тыс. т газового конденсата и нефти. Не менее 52% от общего объема добычи природного газа на полуострове - 3,757 млрд куб. м фейковое "унитарное государственное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" (прибрало к рукам имущество украинского "Чорноморнафтогаза") добыло на Одесском месторождении.

Об этом в интервью 112.ua рассказала председатель правления "Чорноморнафтогаза" Светлана Нежнова.

На Одесском месторождении, помимо пробуренных Украиной 11 скважин, оккупанты незаконно в 2014-2015 гг. пробурили еще 7 скважин. Из месторождения "фейковый" "Черноморнефтегаз" выкачал в 2014 году 971 млн куб. м природного газа, в 2015 году - 939 млн куб. м, в 2016 – 863 млн куб. м, в 2017 году – 984 млн куб. м. Всего на оккупированном полуострове, в 2014 году было добыто 2 млрд куб м газа и 57,1 тыс. т газового конденсата и нефти, в 2015 году – 1,84 млрд куб. м природного газа, 61,1 тыс. т газового конденсата и нефти, в 2016 году – 1,67 млрд куб. м газа и 53,4 тыс. т газового конденсата и нефти, в 2017 году – 1,62 млрд куб. м газа и 51 тыс. т газового конденсата и нефти.

Одесское месторождение введено в эксплуатацию в ноябре 2012 года и находится в экономической зоне Украины. По данным Государственного баланса полезных ископаемых Украины по состоянию на 1 января 2014 года, его начальные балансовые запасы составляли 21,1 млрд куб. м газа и 330 тыс. т конденсата. До оккупации "Чорноморнафтогаз" добыл на месторождении около 470,3 млн куб. м природного газа.

Светлана Нежнова рассказала, что на Одесском месторождении было установлено 3 блок-кондуктора, проложено 92 км подводного трубопровода (который соединил месторождение с полуостровом). Планировалось также проложить газопровод и до Безымянного месторождения (расположено рядом с Одесским), проект совместной разработки месторождений даже был утвержден распоряжением Кабмина (№302 от 05.03.2009). Однако из-за аннексии Крыма эти планы реализовать не удалось.