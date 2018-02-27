У Миколаєві поліцейські, рятуючи пенсіонерку, знайшли в квартирі муміфіковане тіло її матері

26 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканців будинку №11 по пр. Центральному про те, що їх самотня сусідка вже тиждень не виходить із квартири. Занепокоївшись чи все гаразд із бабусею, люди звернулись по допомогу до поліції.

Першими на місце події прибули патрульні Патрульна поліція Миколаївської області. Щоб врятувати 77-річну жінку, поліцейські викликали співробітників ДСНС, які допомогли їм потрапити до оселі. В одній із кімнат серед сміття на підлозі сиділа домовласниця. Пенсіонерка не могла самостійно підвестись та перебувала у безпорадному стані. Для порятунку жінки патрульні викликали швидку медичну допомогу а, оглянувши інші кімнати, побачили на ліжку муміфіковане тіло жінки.

Про це правоохоронці сповістили слідчо-оперативну групу Заводського відділу поліції. Пізніше з’ясувалось, що мешканка квартири увесь час проживала сама, із сусідами не спілкувалась та нікому не відчиняла двері. Про неї час від часу піклувались сусіди, залишаючи їжу на порозі.

Про те, що жінка тривалий час живе разом із померлою матір’ю, сусіди і не здогадувались. Зараз тіло жінки направлено на проведення експертизи.

Бабуся ж перебуває у лікарні, де медики надають їй необхідну допомогу.

За фактом смерті людини слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 К України, як того вимагає процедура, та проводять розслідування, під час якого встановлюватимуть усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області