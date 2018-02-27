На Одещині затримали чоловіка, який забив до смерті боржника за 7 тис. грн.

У с. Петродолинське Овідіопольського району місцевий мешканець вбив свого товариша через те, що той відмовився повертати позичені у нього сім тисяч гривень.

Встановлено, що троє товаришів вживали алкогольні напої. Коли один із чоловіків почав збиратися додому, господар будинку нагадав гостеві про гроші, які той йому був винен.

Боржник відмовився повертати позичене. Чоловік розлютився та почав бити приятеля. Коли той впав, зловмисник кілька разів вдарив його головою об підлогу. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

В порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України 41-річного чоловіка затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Овідіопольський відділ поліції в Одеській області