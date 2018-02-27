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На Львівщині екс-суддю судитимуть за підроблення документів та зловживання службовим становищем

27.02.2018 15:36

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 3, завершено досудове розслідування та скеровано до Франківського районного суду м.Львова обвинувальний акт стосовно колишнього судді, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Встановлено, що на початку 2011 року екс-суддя одного із районних судів Львівщини скористався службовим становищем і, всупереч ст.19, 127, 124, 129 Конституції України, статей 122, 213 Цивільно-процесуального кодексу України, склав та видав підроблене рішення суду.

Картинки по запросу суд

До сфальсифікованого документа екс-служитель Феміди вніс неправдиві відомості щодо права власності на 0,2000 га земельної ділянки на Пустомитівщині та житлового будинку площею майже 49 кв м.

Зловмисник діяв в інтересах третьої особи. Такі дії порушника кваліфіковано як зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службове підроблення.

Довідково: за вчинене йому загрожує від 3 до 6 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та сплата штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Прес-служба прокуратури Львівської області

 

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