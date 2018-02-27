В России экс-гаишник в «белой горячке» открыл стрельбу из ружья, ранив прохожего

Следователи Свердловской области возбудили уголовное дело по факту стрельбы и покушения на убийство мужчины. К этому преступлению причастен экс-сотрудник ГИБДД, а его случайной жертвой стал другой бывший страж порядка. Злоумышленник схватился за ружье в состоянии психоза, возникшего на фоне алкоголизма.

Уголовное наказание грозит жителю Сухого Лога 1982 года рождения, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ, не уточняя прежнее место работы задержанного.

По версии следователей, 26 февраля 2018 года около 23:00 обвиняемый, находясь у себя в квартире дома по улице Гоголя в Сухом Логе, "по неустановленной пока причине (предварительно, в приступе белой горячки) произвел из принадлежащего ему охотничьего ружья выстрел в дверь собственной квартиры". Затем гаишник "открыл беспорядочную стрельбу из окна квартиры" в сторону припаркованного во дворе автомобиля, а также "в проходившего во дворе случайного прохожего". В итоге пешеход 1991 года рождения получил огнестрельные ранения головы и туловища.

"Всего обвиняемым из ружья произведено порядка 10 выстрелов (не менее двух - в сторону прохожего), - отметили в управлении СК РФ. - Жизнь пострадавшего прохожего удалось спасти благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи".

Стрелка задержали прибывшие на место происшествия сотрудники территориального отдела полиции. У него изъято зарегистрированное охотничье ружье.

Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебная медицинская экспертиза пострадавшего в целях установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об аресте подозреваемого.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Расследование ведут сотрудники Богдановичского межрайонного отдела СК РФ.

Как уточняет 66.ru, задержанный за покушение на убийство ранее работал инспектором ГИБДД. По данным телеграм-канала Hue, он был уволен 10 лет назад. А подстреленный "психом-алкоголиком" мужчина тоже ранее работал в полиции, но в патрульно-постовой службе. // NEWSru.com