ГПУ встановлені докази фінансування РФ незаконних збройних формувань на території Донецької області

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 258, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2017 року близько 04 години 15 хвилин бойовиками «1 Армійського корпусу Народної міліції» терористичної організації «ДНР», при фінансовому та матеріальному забезпеченні представників влади і командування Збройних Сил Російської Федерації, здійснено спробу прориву на позиції Збройних Сил України поблизу міста Красногорівка Донецької області.

За результатом бойового зіткнення ліквідовано 4-х учасників диверсійно-розвідувальної групи 2 стрілецького батальйону 100 ОМСБр 1 Армійського корпусу терористичної організації «ДНР», один з яких є громадянин Російської Федерації. Разом з цим, під час вказаного бойового зіткнення загинули троє військовослужбовців Збройних Сил України що призвело до тяжких наслідків.

В ході огляду місця події виявлено численну кількість вогнепальної та вибухової зброї, у тому числі, підствольний гранатомет, калібром 40 мм, який згідно висновку експерта є 40 мм підствольним гранатометом 6Г34(ГП-34) промислового виробництва, призначеним для стрільби 40-мм дульнозарядними безгільзовими пострілами ВОГ-25, ВОГ-25П. Відповідно до інформації Міністерства оборони України зазначений підствольний гранатомет 6Г34 (ГП-34) перебуває на озброєнні Збройних Сил Російської Федерації.

Також встановлено, що ліквідовані учасники диверсійно-розвідувальної групи були одягнені у військову амуніцію (бронежилети, військові шоломи тощо), яка виготовлена на території Російської Федерації (м. Казань, м. Ростов-на-Дону тощо).

Відповідно до висновку судової інженерно-технічної експертизи шоломи захисні, що вилучені в ході огляду місця бойового зіткнення, є шоломами промислового виробництва ШБМ-Л, ШБМ-П, 6Б27, країною-виробником яких є Російська Федерація.

Крім того, в ході огляду місця бойового зіткнення при учасниках диверсійно-розвідувальної групи також виявлено та вилучено ряд медичних препаратів, країною походження яких є Російська Федерація.

Довідково: отримані докази фінансування Російською Федерацією незаконних збройних формувань на території Донецької області передано до Міністерства закордонних справ України для використання в міжнародних судових інстанціях.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України