Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

ГПУ встановлені докази фінансування РФ незаконних збройних формувань на території Донецької області

27.02.2018 16:18

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 258, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2017 року близько 04 години 15 хвилин бойовиками «1 Армійського корпусу Народної міліції» терористичної організації «ДНР», при фінансовому та матеріальному забезпеченні представників влади і командування Збройних Сил Російської Федерації, здійснено спробу прориву на позиції Збройних Сил України поблизу міста Красногорівка Донецької області.

1

За результатом бойового зіткнення ліквідовано 4-х учасників диверсійно-розвідувальної групи 2 стрілецького батальйону 100 ОМСБр 1 Армійського корпусу терористичної організації «ДНР», один з яких є громадянин Російської Федерації. Разом з цим, під час вказаного бойового зіткнення загинули троє військовослужбовців Збройних Сил України що призвело до тяжких наслідків.

2

В ході огляду місця події виявлено численну кількість вогнепальної та вибухової зброї, у тому числі, підствольний гранатомет, калібром 40 мм, який згідно висновку експерта є 40 мм підствольним гранатометом 6Г34(ГП-34) промислового виробництва, призначеним для стрільби 40-мм дульнозарядними безгільзовими пострілами ВОГ-25, ВОГ-25П. Відповідно до інформації Міністерства оборони України зазначений підствольний гранатомет 6Г34 (ГП-34) перебуває на озброєнні Збройних Сил Російської Федерації.

3

Також встановлено, що ліквідовані учасники диверсійно-розвідувальної групи були одягнені у військову амуніцію (бронежилети, військові шоломи тощо), яка виготовлена на території Російської Федерації (м. Казань, м. Ростов-на-Дону тощо).

Відповідно до висновку судової інженерно-технічної експертизи шоломи захисні, що вилучені в ході огляду місця бойового зіткнення, є шоломами промислового виробництва ШБМ-Л, ШБМ-П, 6Б27, країною-виробником яких є Російська Федерація.

Крім того, в ході огляду місця бойового зіткнення при учасниках диверсійно-розвідувальної групи також виявлено та вилучено ряд медичних препаратів, країною походження яких є Російська Федерація.

Довідково: отримані докази фінансування Російською Федерацією незаконних збройних формувань на території Донецької області передано до Міністерства закордонних справ України для використання в міжнародних судових інстанціях.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...