Из-за ухудшения погодных условий 28 февраля запретят въезд грузового транспорта в Киев

Ограничение будет действовать с 05:00 до 10:00

28 февраля из-за ухудшения погодных условий будет временно запрещен въезд большегрузного транспорта в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора" в Facebook.

"В связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы по обеспечению движения автотранспорта вводится временный запрет въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в г. Киев 28 февраля с 05:00 до 10:00", – говорится в сообщении.

Ранее киевская власть призвала киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.

Как сообщалось, "Киевавтодор" рекомендует киевлянам не пользоваться автомобилями до 1 марта из-за ухудшения погодных условий. // 112.ua