У Києві на системному хабарництві викрито працівника Дарницької РДА

У вівторок, 27 лютого 2018 року, Київською місцевою прокуратурою №6 спільно із ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та Печерським УП ГУНП у м. Києві викрито на хабарництві головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм та охорони навколишнього природного середовища Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Як з’ясувалося, службовець щомісячно вимагав від підприємця по 2 тис. гривень за невжиття ним заходів щодо демонтажу МАФів, які розміщувались на території столиці.

Посадовця було затримано «на гарячому» під час одержання ним другої частини коштів, а саме 6 тис. гривень.



Відомості про вчинене правопорушення внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).



Наразі зловмиснику готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



Прес-служба прокуратури міста Києва