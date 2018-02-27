Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

У Києві на системному хабарництві викрито працівника Дарницької РДА

27.02.2018 17:11

У вівторок, 27 лютого 2018 року, Київською місцевою прокуратурою №6 спільно із ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та Печерським УП ГУНП у м. Києві викрито на хабарництві головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм та охорони навколишнього природного середовища Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Як з’ясувалося, службовець щомісячно вимагав від підприємця по 2 тис. гривень за невжиття ним заходів щодо демонтажу МАФів, які розміщувались на території столиці.

хабар

Посадовця було затримано «на гарячому» під час одержання ним другої частини коштів, а саме 6 тис. гривень.

Відомості про вчинене правопорушення внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі зловмиснику готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...