Британские фирмы помогали окружению Путина и ФСБ отмывать деньги

Датский банк, обвиненный в отмывании денег, закрыл российские счета после того, как обнаружил, что они использовались для отмывания денег через британские компании членами семьи президента РФ Владимира Путина и сотрудниками ФСБ.

Об этом, как сообщает The Guardian, говорится в отчете, который попал в открытый доступ.

В документе говорится о закрытии 20 счетов клиентов из России в банке Danske. Это произошло в 2013 году после того, как была уличена возможная причастность "дочернего" банка в Эстонии к подозрительным и даже незаконным действиям.

В прошлом сентябре оказалось, что этот же "дочерний" банк играл центральную роль в тайной лоббистской операции, в ходе которой через британские фирмы были отмыты 2,9 миллиарда долларов из Азербайджана.

Последнее разоблачение указывает на новую группу фирм, зарегистрированных в Лондоне.

Летом 2013 года работники Danske обнаружили, что одна из них имеет название Lantana Trade LLP. Она указала "фальшивые счета" в своих документах для Регистрационной палаты Великобритании.

Согласно отчету, который попал в прессу, Lantana Trade LLP сообщила британскому ведомству, что она находится в "замороженном" состоянии и оперирует лишь ограниченным финансовым оборотом. На самом же деле компания Lantana держала большие депозиты и проводила ежедневные транзакции на миллионы долларов и евро. Ее счета в Danske были открыты во второй половине 2012 года и функционировали 11 месяцев.

Конечными бенефициарами Lantana были россияне. Но их лица были скрыты за рядом оффшорных фирм, зарегистрированных на Маршалловых и Сейшельских островах.

Отчет о таком положении вещей попал в руки датской газеты Berlingske, которая поделилась им с The Guardian и организацией "Проект сообщения об организованной и коррупционной преступности" (OCRRP). В документе говорилось о том, что банк не смог выявить конечных владельцев Lantana, однако, было обнаружено, что среди них "могут быть члены семьи Путина и сотрудники ФСБ".

Подробности дела были отправлены финансовой разведке Эстонии и переданы высшему руководству банка Danske. Однако банк начал широкое расследование лишь в 2017 году. Он ничего не сообщил Великобритании или Регистрационной палате страны.

В банке сообщили в понедельник: "Мы запустили расследование, чтобы добраться до основы событий в те времена, связанных с нашей эстонской ветвью". Но в Danske отказались комментировать ситуацию вокруг "отдельных клиентов", однако добавили, что "весь сомнительный портфель" принадлежит "нерезидентам" из России.

The Guardian пишет, что эстонские менеджеры Danske еще больше встревожены после того, как им удалось получить информацию из российских источников. Они обнаружили, что Lantana была тесно связана с "Промсбербанком". Это небольшой и малоизвестный российский банк из города Подольск. Но его менеджеры представляли Lantana.

Один из членов правления "Промсбербанка" – Игорь Путин, двоюродный брат российского президента. Крупнейший акционер – Александр Григориев, банкир, который, согласно информации OCCRP, связан с ФСБ. Еще одним членом правления банка был Алексей Куликов, которого в 2016 году арестовали за "широкомасштабное мошенничество". "Промсбербанк" распался в 2016 году, когда оказалось, что три миллиарда рублей из него бесследно исчезли.

"Компания и потоки наличности Lantana контролировались банком. Это не просто слухи. Это достоверная информация", – сказал неназванный сотрудник Danske.

Трое россиян связаны с другим скандалом, который касается Deutsche Bank. Немецкий банк признал, что в период между 2011 и 2015 годами московское отделение проводило "зеркальные торги" на 10 миллиардов долларов. Схема позволяла богатым и влиятельным россиянам конвертировать рубли в доллары через связанные корпоративные субъекты.

Куликов имел счет в Danske. Несколько компаний, связанных с Danske, в 2013 году принимали участие в зеркальных торгах, которые проводил Deutsche Bank. В частности, этим занимались Chadborg Trade LLP, Cherryfield Management и Financial Bridge. Компании зарегистрированы в Великобритании. Deutsche Bank, который был главным кредитором Дональда Трампа до того, как он стал президентом США, заплатил 630 миллионов долларов штрафа за отмывание российских денег в Британии и Америке. // Сегодня