Чоловіка, розшукуваного за побиття столичного поліцейського, затримали при спробі втечі в Донецьк

Зловмисника виявили місцеві правоохоронці на пункті пропуску, а відтак передали його київським колегам. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У вересні минулого року поліцейський зробив зауваження молодику за хуліганські дії. У відповідь він вдарив працівника поліції.

Правопорушника затримали та розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського) Кримінального кодексу України.

30-річному фігуранту повідомили про підозру, а суд обрав міру запобіжного заходу - особисте зобов’язання. Проте зловмисник залишив місце проживання у столиці, не повідомивши про це правоохоронні органи. Після чого слідчі Шевченківського управління поліції оголосили його в розшук.

Аби уникнути відповідальності, зловмисник вирішив втекти до окупованого Донецька. Однак на контрольно-пропускному пункті у Волновасі чоловіка затримали місцеві поліцейські.

Зловмисника доставили до Києва, суд обрав йому міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва