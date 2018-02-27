Убийственные скрепы: 16-летний россиянин, отмечая 23 февраля, выпил три бутылки водки и умер

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Проверку обстоятельств смерти шестнадцатилетнего подростка из деревни Гудково Шарыповского района Красноярского края России, выпившего чрезмерно большое количество водки, начали следователи регионального СКР.
Как сообщает пресс-служба ведомства, отмечая 23 февраля День защитника отечества 16-летний юноша выпил литр водки вместе с двумя приятелями 14-ти лет. Этого показалось мало, и старший из компании решил купить еще одну бутылку, которую и выпил один.
Друзья смогли довести его до дома, где уложили спать. На следующий день, 24 февраля, парень был обнаружен мертвым в собственной постели, без признаков насильственной смерти. После этого об инциденты было сообщено в следственные органы.
В настоящий момент следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Причины смерти - было ли это отравление некачественной водкой или интоксикация в связи с большой дозой спиртного, попавшего в организм несовершеннолетнего - станут известны после проведения криминологической экспертизы.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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