Убийственные скрепы: 16-летний россиянин, отмечая 23 февраля, выпил три бутылки водки и умер

Как сообщает пресс-служба ведомства, отмечая 23 февраля День защитника отечества 16-летний юноша выпил литр водки вместе с двумя приятелями 14-ти лет. Этого показалось мало, и старший из компании решил купить еще одну бутылку, которую и выпил один.

Друзья смогли довести его до дома, где уложили спать. На следующий день, 24 февраля, парень был обнаружен мертвым в собственной постели, без признаков насильственной смерти. После этого об инциденты было сообщено в следственные органы.

В настоящий момент следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Причины смерти - было ли это отравление некачественной водкой или интоксикация в связи с большой дозой спиртного, попавшего в организм несовершеннолетнего - станут известны после проведения криминологической экспертизы.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.