Школьник написал на плакате с Путиным «Навальный 20!8». За это учителя угрожали его убить

Ученик гимназии № 8 в Красноярске подписал на плакате с Владимиром Путиным, висевшем в учебном заведении, «Навальный 20!8» и ту же самую надпись нанес на дверь туалета. После этого трое взрослых, включая одну из бывших учительниц (сейчас она — завхоз), на протяжении двух уроков оскорбляли его и угрожали убить. Об этом инциденте рассказал другой ученик гимназии Степан Попов. Он сообщил на своей странице «ВКонтакте», что школьника во время оскорблений дважды ударили и опубликовал фрагмент аудиозаписи того, как это было.

Десятиминутная запись содержит не менее семи фраз, где ученика угрожают убить (качество не везде позволяет расслышать слова). Почти весь разговор между тремя взрослыми (завхоз, еще одна женщина и мужчина) и школьником состоит из оскорблений на политической почве. В середине записи становится понятно, что ребенка довели до слез, но все равно продолжают оскорблять.

Фото: Я живу в Красноярске / ВКонтакте

— Начинается сейчас вот эта программа по выборам президента, а ты, значит, начинаешь писать непонятные какие-то фамилии в местах общественных. Пиши у себя на странице: «Я люблю Навального. Урода морального. Отсидевшего».

— Это не я. Дайте мне просто краску, я все это закрашу и все.

— Я бы тебя прибила, просто прибила бы. Имей мужество сказать, что это ты. Когда тебе пальцем показывают, а ты говоришь: «Нет, это не я». Ты че! Там мальчишки свидетели, девчонки из 10а свидетели.

— Посмотрите еще, Навальный пишет. Накануне выборов. Это вообще прямая пропаганда.

— Убью сейчас. Учителя уйдут, я тебя убью сейчас. Мужика вызову, я тебя убью сейчас! Скотина!

— Ты нормальный, адекватный вообще, нет?

— Нет.

— Давай я тебе сейчас документы выдам, и иди отсюда, куда ты хочешь.

— Никуда я не хочу.

— А чего ты ведешь себя как свинья? Чего ты гадишь там, где живешь?

— Давайте я исправлю.

— Зачем ты это сделал? Исправишь ты.

— Я сейчас из него кишмиш сделаю, свинья! Понял?

— Зачем на портрете Путина писал? Надо отдавать документы, вызывать родителей и пусть хреначит отсюда.

— Давайте я закрашу, подождите, пожалуйста.

— А чем ты думал, когда это делал?

— Достал скотина!

— Чем ты думал?! Что тебе с рук сойдет? Слава богу, что у нас есть нормальные дети.

— Да все закрашу.

— В голове у тебя надо закрашивать.

— Сейчас учителя уйдут, мы из него сделаем тут отбивную. Он ничего не понимает. Он только силу понимает. Краску ему дайте. Вот тебе, а не краску!

— Ты сначала скажи политическую подоплеку! Ты зачем это написал, скотина? Живешь в России, отъелся, вон, какой! Ты знаешь, кто такой Навальный, и что он несет? Дура ты! Будешь как в Сирии! Ты хоть понимаешь, что вообще пишешь? Ничего в политике не понимаешь! Жрешь, пьешь, спишь нормально.

— Учишься бесплатно!

— Будешь платить начинать от того, как ты родился! За роддом будет мать твоя бабки отваливать при этом Навальном! И за все будете деньги платить! Дайте нам краску. Навальный даст тебе краску! В задницу зальет тебе всю краску, вот что сделает Навальный!

— Кто тебе сказал это делать?

— Да никто.

— Прежде чем это писать ты думал головой?

— Навальный пусть тебе краску дает!

— Ради интереса зайди в интернет и посмотри кто это, что.

— Ничего он не знает!

— Накануне выборов в школе, кто тебе заплатил?

— Иди в магазин и краску мне гони. Цвет в цвет, тон в тон! Ты на школу сдаешь деньги?

— Вот именно! То, что вы там сдали эти копейки, мы вот это все уже потратили на краску. И больше нет.

— Где твои руки поганые были, когда ты это рисовал?

С этого момента становится понятно, что школьник уже оттирает надпись на двери туалета. Попов написал у себя на странице, что ученик «отмывал школу» на протяжении четырех уроков.

— Резче три! Резче три!

— Я сейчас напишу тебе на лбу этой краской! Только я напишу президента своего! Чтобы ты, балбес, маленько разбирался в политике. За чей счет ты жрешь, пьешь и спишь! Свинья долбаная! Я тебя убью. Сейчас учителя уходят, я тебя убью! Школу превратил в черти знают что!

— Его прибить надо. За эти слова. Я сейчас сфотографирую, в блог «Единой России» отправлю, его там убьют нафиг! Он думает, Навальный приедет… Живем в нормальной стране, нормально кушаем, нормально спим, нормально пьем сидим, нет войны, самолеты не летают, ничего нам не угрожает, землю не жрем. Посмотри, что он! Понятия не имеет, кто такой Навальный, пишет он за деньги!

— За какие деньги?! Нет никаких денег.

— Вы идите, а то вы учитель, я при вас его не убью (это одна из женщин говорит проходящему мимо взрослому. — МБХ медиа).

Директор гимназии № 8 Наталья Устюгова вскоре после инцидента дала комментарий изданию «Проспект Мира». Она не пообещала, что завхоз будет уволена, только сказала, что та на момент разговора пишет объяснительную.

«Сегодня родители подойдут, будем разбираться с мальчиком. По поводу завхоза — она мне сейчас готовит объяснительную. Проверка назначена. Я знаю, что они встречались два дня назад и завхоз принесла свои извинения родителям и мальчику. И он извинился и понял, что так нельзя. Родители говорят, что к школе претензий не имеют, но сегодня будет встреча. В любом случае она (завхоз) нарушила педагогическую этику. Будем работать, надеюсь, что больше у нас такого не будет», — сказала Устюгова.

Телекомпания ТВК поговорила с мамой ученика гимназии. Завхоз в ее школьные годы преподавала ей географию. Цитату из эфира приводит издание «НГС.Новости».

«Педагог она у нас была очень хороший, к ней можно было подойти в любой момент, сказать, что я опоздала, она никогда в жизни тебя не выгонит из класса, она никогда не наругается, не накричит. У моего сына есть своя вина, имущество школы портить нельзя, завхоз, конечно, была резка. Ребенок испугался», — сказала она.

Степан Попов, который первым рассказал об инциденте, тоже отметил, что ученик его гимназии был неправ в том, что изрисовал дверь туалета и плакат с Путиным. Но запись он выложил, чтобы отметить реакцию взрослых, которые втроем накинулись на школьника — оскорбления на политической почве и угрозы убить. Кстати, ни в одном из комментариев — ни матери ученика гимназии, ни директора — не говорится, что школьника оскорбляли несколько человек. Кто они и какие должности занимают пока неизвестно.

Источник: МБХ медиа