В Киеве разыскивают двух пропавших девочек (фото)

В Киеве правоохранители ищут двух девочек-подростков. Одной из них – всего 10 лет, второй – 15.

Как сообщают на странице "Розыск детей ГУНП в Киеве" в Facebook, Деснянским управлением полиции разыскивается Пивень Вероника Максимовна, 10.05.2007 года рождения. "Приметы: на вид 11-13 лет, волосы русые по плечи, рост 145 см. Была одета в темно-синюю парку, черные лосины, черные угги со стразами, розовую шапку и розовый шарф", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Днепровским управлением полиции разыскивается несовершеннолетняя Москаленко Анастасия Сергеевна, дата рождения – 08.06.2002. На вид девушке 16-17 лет, рост 170-175 см, у нее короткие темные волосы и шрам посреди лба. Несовершеннолетняя была одета в серую шапку, темно-синюю куртку, штаны в клетку и коричневые ботинки. При себе имела черный брезентовый рюкзак.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv