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В Киеве разыскивают двух пропавших девочек (фото)

27.02.2018 18:05

Одна исчезла в Деснянском районе, вторая – в Днепровском

В Киеве правоохранители ищут двух девочек-подростков. Одной из них – всего 10 лет, второй – 15.
 
В Киеве ищут юную девушку. Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv
 
Как сообщают на странице "Розыск детей ГУНП в Киеве" в Facebook, Деснянским управлением полиции разыскивается Пивень Вероника Максимовна, 10.05.2007 года рождения. "Приметы: на вид 11-13 лет, волосы русые по плечи, рост 145 см. Была одета в темно-синюю парку, черные лосины, черные угги со стразами, розовую шапку и розовый шарф", – говорится в сообщении.
 
Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv
Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv
 
Днепровским управлением полиции разыскивается несовершеннолетняя Москаленко Анастасия Сергеевна, дата рождения – 08.06.2002. На вид девушке 16-17 лет, рост 170-175 см, у нее короткие темные волосы и шрам посреди лба. Несовершеннолетняя была одета в серую шапку, темно-синюю куртку, штаны в клетку и коричневые ботинки. При себе имела черный брезентовый рюкзак.
 
Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv
Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv
 
Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочек, просят обращаться по телефону 102. Причины, по которым они пропали, не сообщают. // Сегодня

 

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