Какие решения Рада приняла для военнослужащих (конспект)

7505. Министерство по делам ветеранов

Если верить председателю Комитета по делам ветеранов и участников боевых действий Александру Третьякову, в Украине 1,4 млн ветеранов войны. А это, по его словам, почти 3% от населения государства, из них 350 тыс. участников АТО. Вопросом ветеранов занимается более 20 министерств и ведомств, поэтому существующие 30 законов в отношении этой социальной категории населения не работают, говорит Третьяков, нет общей государственной стратегии. Поэтому надо создать отдельный государственный орган.

Парламент проголосовал "за" 241 голосом. Согласно постановлению, Кабмин должен создать "на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников Антитеррористической операции Министерство Украины по делам ветеранов - центральный орган исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны" и отчитаться в течение месяца, что правительству удалось сделать.

Те народные депутаты, которые не голосовали или воздержались, объясняют свою позицию, что "у нас и так много ведомств, которые могли бы заниматься этим вопросом. Есть Министерство социальной политики, и в крайнем случае можно было бы просто создать департамент при нем, а не отдельное министерство".

Сама концепция министерства, очевидно, будет ясна позже.

5512. Неучет времени проезда к месту отпуска и обратно

Продолжительность отпусков военнослужащих будут рассчитывать, исключая время проезда в пределах Украины. Речь идет об изменениях в статью 10 закона "О социальный и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Теперь к продолжительности отпуска (ежегодного и отпуска по семейным обстоятельствам) не будет засчитываться время для проезда к месту проведения предоставленного отпуска и обратно. Конечно, в пределах Украины. Для чего это сделали? Когда военнослужащий берет отпуск, например, на 10 суток, он тратит на дорогу минимум сутки в одну сторону (к слову, из Мариуполя в Киев ехать 18 часов, а если военнослужащий живет где-то в Ужгороде, то вообще на это может пойти полтора-двое суток). А этот законопроект позволит не учитывать это время, то есть отпуск будет 10 дней, как говорят, "чистыми".

"Эти 2-3 дня, которые тратятся на проезд, на 30% уменьшают ежегодный отпуск, который предоставляется военнослужащим", - пояснил народный депутат Иван Винник, секретарь Комитета по нацбезопасности и обороны в Верховной Раде.

Оппоненты предлагали усовершенствовать этот законопроект и поднять еще вопрос относительно брони билетов для военнослужащих. Также отметили, что некоторые военнослужащие могут честно использовать эту возможность, а некоторые "ехать из дома до места службы по 5-6 дней". Поэтому документ был принят за основу.

5640. СЗЧ, дезертирство и не только

Согласно официальной статистике, предоставленной в Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, за время войны около 10 тыс. военнослужащих самовольно покинули военные части и не находятся на месте службы. Законопроект позволит уволить таких лиц, которые безосновательно “прогуливали” службу два месяца и дольше. В чем проблема? До момента установления юридического факта, что лицо является дезертиром, его нельзя уволить из ВСУ. Установление этого факта может длиться очень долго. Кроме того, таких военнослужащих (в военной среде их называют СЗЧшники) если и содержатся вне штата в списках воинских частей, но их не увольняют с военной службы и не исключают из списков личного состава Вооруженных сил Украины. А тем временем они продолжают пользоваться льготами и социальными гарантиями, которые распространяются на военнослужащих. Кроме того, за призывниками сохраняется место работы, должность и средний заработок на предприятии или в учреждении. Как указано в пояснительной записке, "добросовестные предприятия, предприниматели не только сохраняют место, но и выплачивают из своих доходов заработок недобросовестным военным, которые без уважительных причин отсутствовали на месте службы и могут месяцами, годами скрываться".

В законе “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” намерены прописать, что таким военнослужащим не выплачивается ни одноразовая денежная помощь при увольнении, ни пенсия.

Главное научно-экспертное управление в своем заключении подчеркнуло, что отсутствие военнослужащего на месте службы без уважительных причин в течение месяца квалифицируется УК как "Самовольное оставление воинской части или места службы", а если речь идет об уклонении от военной службы, то это уже “Дезертирство”, за что предусмотрена ответственность. Учитывая это, предлагают уточнить, что военнослужащего будут увольнять со службы только после внесения соответствующих данных в ЕРДР.

Законопроект поддержали за основу. На комитете будут совершенствовать.

6052. Служба военнослужащих, которые получили ранения

За четыре года войны несколько тысяч бойцов ВСУ вернулись с войны с ранениями или инвалидностью. Однако многие из них имеет весомый боевой опыт и видят свое предназначение именно в армии и обороне страны. Однако в соответствии с законодательством (точнее, с заключением военно-врачебной комиссии) такие военнослужащие не могут продолжить службу в ВСУ. Министерство обороны при поддержке волонтеров и отдельных депутатов разработало поправки к украинскому законодательству, которые должны были бы урегулировать все эти проблемы. В законе “О воинской обязанности и военной службе” намерены предусмотреть право военнослужащих, которые получили ранения/травмы/контузии вследствие военной службы, остаться на военной службе или быть принятыми на военную службу по контракту. Исключение - умственные, сенсорные, психологические недостатки и другие (по определению Минобороны).

Перечень должностей, которые могут занять такие военнослужащие, определяется Минобороны и другими центральными органами исполнительной власти, которые, в соответствии с законом, осуществляют руководство военными формированиями. Важно, что продолжать служить этим категориям военнослужащих можно до достижения предельного возраста пребывания на военной службе. Контрактникам, у которых заканчивается контракт, можно заключить новый.

Изымается норма, согласно которой женщины-военнообязанные (независимо от присвоенных им воинских званий) зачисляются в запас второго разряда, а их предельный возраст пребывания там - 50 лет.

Законопроект 6052 предусматривает повышение предельного возраста до 30 лет приема граждан на военную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений высших учебных заведений, в том числе осуществляющих подготовку лиц на должности сержантского и старшинского состава.

Выплаты семьям военнослужащих, погибшим после увольнения со службы 6268 (1-2).

Семье военнослужащего, который погиб во время боевых действий в статусе военнослужащего, выплачивается одноразовая денежная помощь. Также выплачивается в том случае, когда инвалидность военнослужащих наступила в период прохождения военной службы либо вследствие заболевания, связанного с прохождением им военной службы, но не позднее чем через 3 месяца после увольнения с военной службы. Если военнослужащий уволился, а смерть наступила по истечении трех месяцев, лицо или его/ее семья ничего не получает. Законопроект 6268 предусматривает увеличение срока после военной службы до года. То есть если военнослужащий умер в течение года после службы из-за ранения, контузии, увечья, приобретенных во время службы, то семья получает материальную помощь. Нардеп Иван Винник отметил, что нужен орган, который бы устанавливал причинно-следственную связь, что военнослужащий умер именно из-за полученных служебных травм.

Татьяна Чорновол заявила, что из закона надо убрать норму о том, что семья военнослужащего, который погиб на фронте, не получает выплат, если военнослужащий нарушил нормы безопасности (например, был без бронежилета). Народный депутат подчеркнула, что этим могут пользоваться "разные негодяи и шантажировать семьи".

5518. Помощь ветеранам в развитии бизнеса

Около 6 тыс. участников АТО получили инвалидность вследствие войны. Законопроект призван обеспечить предоставление безвозвратной единовременной финансовой помощи на развитие собственного дела физическим лицом – предпринимателем с инвалидностью, полученной вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время непосредственного участия в Антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах Антитеррористической операции в период ее проведения".

Деньги на помощь ветеранов-бизнесменов возьмут из "административно-денежных санкций, которые поступили в специальный фонд госбюджета". Целесообразность предоставления такой государственной помощи должен определить центральный орган исполнительной власти по вопросам соцзащиты инвалидов, ветеранов войны. Он же контролирует использование такой помощи.

6298. Образование для участников боевых действий и их детей

Верховная Рада приняла законопроект № 6298 относительно государственной поддержки участников боевых действий и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования. Согласно пояснительной записке, в соответствии с принятым в 2015 году законом № 425-VIII , в настоящее время государство оказывает поддержку участникам боевых действий и их детям, но не всем. В частности, такая помощь предназначена для представителей ВСУ, Нацгвардии, однако не предоставляется представителям добровольческих формирований, которые принимали участие в АТО и в дальнейшем были включены в состав ВСУ, а еще участникам боевых действий на территории других стран. По словам авторов законопроекта, это вызывает социальное напряжение.

Поэтому данный законопроект расширяет перечень лиц, которые имеют право на поддержку государства в получении профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Согласно документу, государство оказывает целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях участникам боевых действий и их детям, в том числе студентам дневной формы обучения в профтехучилищах и вузах (до окончания обучения или до достижения 23-летнего возраста).

Хотя депутаты принимали законопроекты более-менее единогласно (против было несколько голосов), однако сами соглашаются, что положение надо совершенствовать. Большинство документов они принимали за основу, но пообещали, что будут дорабатывать в комитетах. И заканчиваем любимым: "На четвертый год войны власть наконец...".

Ирина Сампан

