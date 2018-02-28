Суд оставил под арестом Дангадзе – соратника «выдворенца» Саакашвили

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстанции о заключении под стражу без права выхода под залог соратника Саакашвили Севериона Дангадзе. Об этом сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.

Соратнику Саакашвили инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Отметим, что прокуроры утверждают, что Дангадзе якобы по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к беглому бизнесмену времен Виктора Януковича Сергею Курченко с предложением финансирования деятельности Саакашвили, за это он якобы обещал выполнить бизнес-интересы Курченко.

Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича, в частности Сергея Курченко, финансировал акции протеста для захвата государственной власти в Украине. Дангадзе подозревают в причастности к организации этой схемы финансирования. Глава ГПУ сообщил, что Саакашвили получил от Курченко "два транша". // 112.ua