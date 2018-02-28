У Києві затримали організатора та учасників нарковечірок

Отримавши оперативну операцію щодо проведення нарковечірок у різних регіонах України, працівники управління протидії наркозлочинності спільно зі співробітниками СБУ затримали чотирьох осіб, причетних до збуту наркотиків.

Як розповів старший оперуповноважений з особливо важливих справ управління протидії наркозлочинності Артем Поночовний, під час відпрацювання інформації на виїзді зі столиці правоохоронці зупинили «Мерседес», у салоні якого виявили марихуану, екстазі та амфетамін:

«Встановлено, що організатор – раніше судимий 26-річний киянин, створив групи у соціальних мережах, які спеціалізувалися на організації нарковечірок на території всієї України. Після переказу грошей на банківський рахунок спільноти зловмисник винаймав елітне житло, замовляв алкоголь та, імовірно, збував там наркотики і психотропні речовини. У правоохоронців є всі підстави вважати, що, крім нього, збутом заборонених речовин можуть займатися двоє чоловіків, 1994 та 1986 років народження, та жінка, 1996 року народження. У них працівники поліції вилучили 30 грамів марихуани, 50 грамів амфетаміну та 8 таблеток екстазі».

Усі учасники збиралися у центрі Києва, після чого їх завозили в орендовані для зустрічей маєтки. Дорогою до місця вечірки правоохоронці перехопили мікроавтобус, у якому перебували молоді люди у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

«За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розслідується кримінальне провадження за статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Проводиться збір доказів протиправної діяльності фігурантів, тож у подальшому можлива перекваліфікація кримінального провадження на більш тяжкий злочин», - додав Артем Поночовний.

Відділ комунікації поліції Києва