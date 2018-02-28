В Николаеве хозяин квартиры обнаружил мертвыми трех квартирантов, заселившихся на сутки

В Николаеве 27 февраля в съемной квартире в доме на улице Шоссейной (Фрунзе) обнаружили тела умерших мужчины и двух женщин.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Заводском отделе полиции.

Накануне эти мужчина и женщины на сутки заселились в квартиру. Утром хозяйка жилья пришла их выселять, но ей никто не открыл. В квартире она обнаружила тела умерших мужчины и женщин и вызвала на место полицию.

На месте происшествия сейчас продолжает работу следственно-оперативная группа. По предварительным данным, причиной смерти мужчины и женщин стало отравление угарным газом. На их телах не обнаружили следов насильственной смерти. Окончательную причину случившегося установит экспертиза. Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») как того требует процедура в случаях со смертельным исходом.