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В Николаеве хозяин квартиры обнаружил мертвыми трех квартирантов, заселившихся на сутки

28.02.2018 01:48

В Николаеве 27 февраля в съемной квартире в доме на улице Шоссейной (Фрунзе) обнаружили тела умерших мужчины и двух женщин.

 

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Заводском отделе полиции.

смерть

Накануне эти мужчина и женщины на сутки заселились в квартиру. Утром хозяйка жилья пришла их выселять, но ей никто не открыл. В квартире она обнаружила тела умерших мужчины и женщин и вызвала на место полицию.

На месте происшествия сейчас продолжает работу следственно-оперативная группа. По предварительным данным, причиной смерти мужчины и женщин стало отравление угарным газом. На их телах не обнаружили следов насильственной смерти. Окончательную причину случившегося установит экспертиза. Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») как того требует процедура в случаях со смертельным исходом.

 

 

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