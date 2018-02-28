Как не стать жертвой торговцев людьми при поиске работы за границей

Министерство внутренних дел посоветовало просить и проверять все документы о будущего работодателя и заключать официальный договор с посредником, когда ищете работу за за границей. Список рекомендаций, которые помогут украинцам не стать жертвами торговли людьми, обнародованы на сайте МВД.

В частности, украинцам рекомендуют просить у работодателя или посредника лицензию Минсоцполитики:

1. В компании или посредника должна быть лицензия Минсоцполитики на трудоустройство граждан Украины за границей. Стоит просить: номер и дату выдачи лицензии. Также обратите внимание на название и адрес агентства.

2. На официальном сайте министерства соцполитики Украины проверить, является ли лицензия действительной и на какие страны распространяется.

Полиция также посоветовала никогда не общаться с посредниками через интернет или посредством телефонной связи.

3. Заключите договор с посредником о предоставлении услуг по трудоустройству за границей. В договоре должна быть такая информация:

номер, дата, место заключения договора

полное наименование посредника, номер и дата выдачи лицензии на посредничество в трудоустройстве за границей, местонахождение посредника;

сведения о клиенте (фамилия, имя, отчество, место проживания и тому подобное);

определение предмета договора предоставление услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей;

место подписания трудового договора с робототодавцем;

права, обязанности и ответственность сторон;

условия изменения, расторжения и аннулирования договора;

порядок решения спорных вопросов;

определение форс-мажорных обстоятельств и действия сторон в случае их возникновения;

перечень и действия сторон в случае их возникновения;

перечень дополнительных услуг, которые могут быть предоставлены посредником на плату;

срок действия договора;

Внимательно прочитайте договор с посредником о предоставлении услуг. Вы должны четко понимать: какие услуги посредник обязуется вам предоставить. В договоре должно быть прописано, что будет в случае, если посредник не предоставит вам услуги, предусмотренные договором.

4. Согласно законодательства, вы платите посреднику за услуги только после подписания контракта с работодателем (а не только с самим посредником). Требование оплаты вперед - нарушение лицензионных условий.

5. Обязательно возьмите документ, который подтверждает, что вы оплатили посреднику за оказание услуг по трудоустройству за границей, и сверьте, название и прочие реквизиты фирмы или частного предпринимателя на платежном документе полностью соответствует названию и реквизитам той фирмы, с которой заключен договор об услугах.

6.Перед подписанием контракта обязательно ознакомьтесь с правами работников и мигрантов в стране назначения.

7. Все условия вашей будущей работы должны быть указаны в трудовом соглашении, обязанности, зарплата, выходные, сверхурочные часы, медицинское страхование и тому подобное.

8. Лично обратитесь в посольство страны для получения рабочей визы.

Отметим, что в прошлом году в Украине правоохранители установили 367 пострадавших вследствие торговли людьми (в 2016 году – 69).