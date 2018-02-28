Мешканець Закарпаття встромив ніж у серце рідної матері

Вбивство сталося напередодні Нового року у селі Голубине Свалявського району.

Мукачівська місцева прокуратура направила до Свалявського районного суду обвинувальний акт на чоловіка, який вбив ножем у серце власну матір.

Йому загрожує 15 років ув’язнення.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч.1 ст.115 КК України – умисне вбивство.

За цією статтею йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. // Мukachevo.net