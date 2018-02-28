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Мешканець Закарпаття встромив ніж у серце рідної матері

28.02.2018 08:36

Вбивство сталося напередодні Нового року у селі Голубине Свалявського району.

Мукачівська місцева прокуратура направила до Свалявського районного суду обвинувальний акт на чоловіка, який вбив ножем у серце власну матір.

15 років світить закарпатцю, що встромив ніж у серце рідної матері

Йому загрожує 15 років ув’язнення.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч.1 ст.115 КК України – умисне вбивство.

За цією статтею йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. // Мukachevo.net

 

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