Мешканець Закарпаття встромив ніж у серце рідної матері

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Вбивство сталося напередодні Нового року у селі Голубине Свалявського району.
Мукачівська місцева прокуратура направила до Свалявського районного суду обвинувальний акт на чоловіка, який вбив ножем у серце власну матір.
Йому загрожує 15 років ув’язнення.
Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч.1 ст.115 КК України – умисне вбивство.
За цією статтею йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. // Мukachevo.net
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