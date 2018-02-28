Массовку для «100-тысячного» митинга-концерта в поддержку Путина набирают за 500 рублей

На интернет-форуме о заработке на съемках и промоакциях "Массовки" появилось объявление о платном наборе участников для митинга-концерта на столичном стадионе "Лужники" 3 марта в поддержку кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.

В объявлении указано, что для участия в митинге "За сильную Россию" нужны мужчины и женщины от 20 до 55 лет. Сбор всех желающих назначен на 13:00 субботы, 3 марта, а концерт должен пройти с 14:00 до 15:00. При этом участие в мероприятии оплачивается в размере 500 рублей. В объявлении указано, что для участия в митинге "За сильную Россию" нужны мужчины и женщины от 20 до 55 лет. Сбор всех желающих назначен на 13:00 субботы, 3 марта, а концерт должен пройти с 14:00 до 15:00. При этом участие в мероприятии оплачивается в размере 500 рублей.

В комментариях к этому объявлению люди активно оставляют свои имена и контактные данные для участия в митинге-концерте в поддержку Путина.

Тем временем в Кремле не исключили возможного участия самого Путина в мероприятии 3 марта. "Мы не можем исключать этого", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий запрос журналистов (цитата по РИА "Новости" ).

Накануне в интернете появились сообщения о том, что на митинг будут в обязательном порядке сгонять студентов столичных вузов. В частности, как стало известно Telegram-каналу "Протестная Москва" , студентов Государственного университета управления (ГУУ) приглашают приехать 3 марта в "Лужники", говоря, что это концерт.

По информации издания, в студенческие интернет-конференции ГУУ в соцсети "ВКонтакте" рассылают сообщения, в которых говорится о концерте, "на который, возможно, приедет Путин". "Поэтому будет проверка ФСО, и, чтобы попасть на этот прекрасный концерт, надо прислать свои ФИО, паспортные данные и прописку", - отмечают журналисты.

Эти приглашения рассылает заместитель директора центра учебно-воспитательных программ ГУУ Марта Демидова. От каждого из 10 институтов, входящих в структуру ГУУ, требуется прислать на концерт по десять человек.

Накануне, 26 февраля, стало известно о том, что на митинге в поддержку Путина, который пройдет под лозунгом "За сильную Россию!" 3 марта в "Лужниках", с речью выступят около десяти доверенных лиц действующего президента.

В их числе - режиссер Никита Михалков, певец Тимати, сопредседатель предвыборного штаба Путина гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин, летчик-космонавт Сергей Рязанский и управляющий партнер ИТ-компании "Ашманов и партнеры" Игорь Ашманов.

Помимо речей запланированы и музыкальные выступления. На мероприятии споют Стас Михайлов, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Зара, Ольга Кормухина, хор Турецкого, Диана Гурцкая и тот же Тимати.

Мероприятие, которое продлится около двух часов, будет оплачено из избирательного фонда кандидата Путина. Предвыборный штаб Путина, который является организатором акции, рассчитывает, что в "Лужники" придут не менее 100 тысяч человек.

Смольный запретил гей-парад в поддержку Путина

Тем временем в Санкт-Петербурге местные власти запретили ЛГБТ-активистам выходить на митинг в поддержку президента России Владимира Путина. Представители сексуальных меньшинств хотели провести акцию в субботу, 3 марта, под названием "Геи за Путина!", пишет "Телеграф"

Однако власти города отказали активистам. Они объяснили это тем, что в предлагаемом месте проведения митинга уже заранее запланировали другое мероприятие. Кроме того, в этом же районе в субботу будут проводиться работы по благоустройству. Помимо этого, в Смольном увидели нарушение закона о гей-пропаганде в предлагаемом митинге.