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В результате перестрелки в Казани погибли два человека, еще двое ранены

28.02.2018 03:12

В Казани в результате перестрелки, которую начал в жилом доме местный житель, погибли два человека и двое получили ранения.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

МВД сообщило о гибели стрелка из Казани

«Кроме сотрудника Росгвардии, погиб еще один человек — гражданский», — заявил он.

Речь, возможно, идет о «предполагаемом подельнике» стрелявшего; о его гибели сообщил Следственный комитет. При каких обстоятельствах он погиб, не уточняется.

Предполагаемый преступник задержан, сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц» (часть 2 статьи 105 УК РФ) и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (статья 317 УК РФ).

  • Вечером 27 февраля в Казани мужчина по имени Александр Петров открыл стрельбу в жилом доме на улица Авангардной. Он ранил троих человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии; последний умер в больнице.
  • По неподтвержденным данным, Петров начал стрелять после того, как его не пустила в квартиру бывшая жена. Незадолго до его задержания сообщалось, что он забаррикадировался в квартире и стреляет по прохожим из окна. // Медуза

 

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