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Блатные скрепы под фанеру: Лепс выступил на концерте в Якутии пьяным и со штанами задом наперёд

28.02.2018 02:04

Российский певец Григорий Лепс (Лепсверидзе) выступил на концерте в южноякутском российском городе Нерюнгри в состоянии сильного алкогольного опьянения.

При этом певец надел на себя штаны задом наперёд, отмечают пользователи социальных сетей, сообщает Flashsiberia.

По данным местных СМИ, Лепс был приглашен на концерт в Нерюнгри угледобывающей компанией «Колмар». Концерт, который собрал почти 5 тысяч человек, состоялся 20 февраля. 

Григорий Лепс стал частью черного списка в Украине из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.  

 

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