Блатные скрепы под фанеру: Лепс выступил на концерте в Якутии пьяным и со штанами задом наперёд

Российский певец Григорий Лепс (Лепсверидзе) выступил на концерте в южноякутском российском городе Нерюнгри в состоянии сильного алкогольного опьянения.

При этом певец надел на себя штаны задом наперёд, отмечают пользователи социальных сетей, сообщает Flashsiberia.

По данным местных СМИ, Лепс был приглашен на концерт в Нерюнгри угледобывающей компанией «Колмар». Концерт, который собрал почти 5 тысяч человек, состоялся 20 февраля.

Концерт Лепса в Нерюнгри 😜🤣 штаны задом наперед одел, бухой в дымину, да еще под фанеру...пИтух и в Нерюнгри пИтух... pic.twitter.com/WSRAkbptGK — Олейников Сергей (@Olenikov73) 27 февраля 2018 г.

Григорий Лепс стал частью черного списка в Украине из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.