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Три украинских баскетболиста пожизненно дисквалифицированы за организацию договорного матча

28.02.2018 13:47

Игроки повлияли на ход поединка "Кремень" – "Харьковские соколы"

Правовая комиссия Федерации баскетбола Украины вынесла свое решение по скандальному матчу Высшей лиги "Кремень" – "Харьковские соколы", который состоялся 4 февраля.

Три украинских баскетболиста пожизненно дисквалифицированы за договорной матч

После этой игры президент харьковчан Сергей Чебышев выступил с открытым заявлением насчет того, что двое игроков его команды – Сергей Гущин и Никита Базилев – могли быть причастны к организации матча с фиксированным результатом. После оба были отчислены из расположения харьковчан по решению команды и руководства клуба. "Кремень" также отстранил от матчей защитника Ивана Тимощука.

Комиссия, приняв по внимание объяснения игроков, а также проведя детальный анализ матча, вынесла свое решение. Действия трех игроков были признаны такими, что произведены с целью противоправного влияния на результат и подпадают под статью 20 дисциплинарных санкций ФБУ.

В соответствии со статьей 27 того же документа, Федерация пожизненно дисквалифицировала Ивана Тимощука, Сергея Гущина и Никиту Базилева, запретив им занимать любую должность, связанную с баскетболом (административную, спортивную, профессиональную и т.д.). // Сегодня

 

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