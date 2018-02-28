Нацмедуниверситет им. Богомольца «бессрочно» набастовался

Страйк-комитет НМУ им. А.А. Богомольца объявил об окончании забастовки. Соответствующее видеообращение появилось на странице страйк-комитета на Facebook сегодня, 28 февраля. Общая продолжительность забастовки составила 2 дня.

Участники страйк-комитета заявили, что забастовка достигла цели - парламентский комитет по вопросам здравоохранения, возглавляемый Ольгой Богомолец, поддержал выдвинутые бастующими требования.

Ранее утром ректор университета Екатерина Амосова оставила на сайте вуза видеообращение, в котором просила прекратить забастовку, начатую в её поддержку. "Обращаюсь в первую очередь как врач и преподаватель с призывом прекратить забастовку и восстановить учебный процесс", - обратилась она к студентам.

Напоминаем, что бессрочную забастовку в поддержку ректора Екатерины Амосовой объявили 26 февраля из-за того, что 20 февраля она была отстранена от должности на время проверки деятельности университета Министерством здравоохранения. Официальной причиной проверки был назван срыв лицензионного тестирования "Крок" для студентов-стоматологов. Инициировали забастовку студпарламент, студенческий профком, организация "Студенческое доверие", профсоюзный комитет университета, а также часть деканов и проректоров.

Сама Амосова назвала решение министерства незаконным и заявила, что замглавы Минздрава Александр Линчевский пытался вынудить её нарушить закон. В тот же день студенты заблокировали вход в ректорат и не впустили внутрь и.о. ректора Михаила Захараша. Бастующие требовали восстановить Амосову на должности ректора, а также отстранить от занимаемой должности и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун. Сама Супрун заявила, что это не забастовка, а намеренное отстранение студентов от учебного процесса, и пригрозила руководству университета привлечением к ответственности за саботаж занятий.

Забастовка вызвала разнообразные реакции со стороны студентов, многие из которых были возмущены срывом занятий и необходимостью отрабатывать пропущенные занятия и модульные контрольные после прекращения забастовки.

Сейчас ожидается, что кофликт между НМУ и МОЗ решит премьер-министр Владимир Гройсман. Соответствующее обращение к нему направили члены комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. // 112.ua