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У суді доведено вину сина, який задушив та 40 разів ударив ножем свою матір «за домовленістю»

28.02.2018 14:15

Київський районний суд м. Харкова визнав винним 23-річного безробітного харків'янина в умисному вбивстві своєї 50-річної мами (ч. 1 ст. 115 КК України).

Як розповів начальник відділу прокуратури області Ігор Чуб, суд призначив молодику покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Картинки по запросу суд

Вбивство сталося у листопаді 2016 року. Син спочатку зв'язав матір, яка лежала на дивані у власній кімнаті, потім задушив подушкою.

Оскільки вбивця напевне не знав, чи вона померла, щоб довести свій умисел до кінця, взяв ніж та вдарив вже мертву жінку понад 40 разів у живіт.

Про те, що жінка мертва стало відомо лише на четвертий день після трагедії. Голова родини, який ніде не працював та добряче випивав, кілька днів не міг потрапити до квартири. Ключів від помешкання він не мав, а на стукіт ніхто не відчиняв. Одну з ночей чоловік переночував у тамбурі під дверима, ще дві - у знайомих. Коли син нарешті відчинив двері, то батько побачив, що на руках юнака дрібні розсічення, а на шиї – синці. В кімнаті на дивані лежало тіло жінки, вкрите ковдрою. Квартира була у крові, а у кімнатах та коридорі лежали кілька зашморгів.

Швидку медичну допомогу та поліцію, на прохання чоловіка жінки, викликали сусіди.

У ході досудового та судового слідства син кілька разів змінював свої покази. Спочатку він казав, що вони з мамою домовилися, про те, що спочатку він вб'є її, а потім і сам покінчить життя самогубством через фінансову скруту. Пізніше розповідав, що не вбивав жінку і це зробив батько. Проте у ході слідства було зібрано достатньо доказів, що підтвердили винуватість молодика.

Згідно з висновками судово-психіатричної експертизи на момент скоєння злочину молодик міг усвідомлювати свої дії та керувати ними, застосування примусових заходів медичного характеру не потребує.

Прес-служба прокуратури Харківської області

 

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