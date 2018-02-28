В РФ вынесен вердикт экс-милиционеру, который под видом сатаниста расчленил 19 проституток

В суде Новосибирской области вынесен обвинительный вердикт по уголовному делу, возбужденному в отношении уже бывшего стража порядка Евгения Чуплинского. Он уличен в зверских убийствах женщин. При этом злоумышленник пытался замаскировать расправы под ритуальные убийства, совершенные сатанистами. Жертвами "маньяка-чистильщика" становились девушки, занимавшиеся проституцией.

52-летний пенсионер МВД Евгений Чуплинский признан виновным в убийстве 19 молодых женщин. Присяжные также подтвердили причастность подсудимого к совершению одной кражи, сообщает официальный сайт СК РФ.

По версии следователей, с осени 1998-го по июль 2005 года Евгений Чуплинский знакомился на улицах Новосибирска с молодыми женщинами и "предлагал им провести совместно время". При получении согласия злоумышленник на личном автомобиле увозил пассажирку в безлюдное место в городе или его окрестностях, а затем убивал ее.

С целью сокрытия преступлений мужчина сразу же расчленял тела, а затем выбрасывал их фрагменты на территории Кировского и Ленинского районов Новосибирска, а также в Новосибирском и Коченевском районах Новосибирской области.

Следователи отмечали, что жертвами маньяка становились девушки определенной внешности и поведения. Убийца выбирал стройных длинноволосых брюнеток, предположительно, занимавшихся проституцией. Большинство убитых, чью личность удалось установить, занимались оказанием интимных услуг в районе улиц Ватутина, Немировича-Данченко и Мира в Кировском районе Новосибирска (на так называемой "пьяной дороге"). Их возраст - от 18 до 31 года.

После обнаружения очередного трупа в 1999 году сыщики предположили, что маньяк поклоняется дьяволу либо "косит" под сатаниста. Тело женщины нашли в лесополосе близ поселка Тулинский, а подле него лежали какие-то загадочные амулеты: восемь деревянных колышков длиной около 30 сантиметров, на каждом из которых были выжжены символы. Над таинственными надписями и фигурками ломали голову лучшие научные силы и криминалисты области в течение нескольких лет, однако полностью раскрыть смысл символов так и не удалось.

Случайно или нет, но, по данным следствия, убитая девушка пропала именно 31 октября, когда отмечается таинственный праздник потусторонних сил и злых духов Хеллоуин.

Версия о маньяке-сатанисте подтверждалась и тем, что у большинства жертв было вырвано сердце. О ритуальной составляющей убийств говорило и то, что головы некоторых расчлененных жертв преступник помещал в капюшон.

Лишь в 2005 году все дела, возбужденные по части 1 статьи 105 УК РФ ("Умышленное убийство"), были объединены в одно производство, которое затем было приостановлено в связи с невозможностью найти подозреваемого в совершении преступлений.

Однако в 2007 году расследование дела о ритуальных убийствах возобновилось. На причастность к совершению преступлений было проверено более пяти тысяч мужчин, допрошено свыше восьми тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз. В итоге на предметах, изъятых с мест обнаружения фрагментов расчлененных тел, были обнаружены следы ДНК убийцы.

В 2016 году в результате непрерывно проводившихся молекулярно-генетических исследований было установлено совпадение генотипа убийцы с биологическим образцом мужчины, ранее проверявшегося правоохранительными органами на причастность к совершению на территории Новосибирской области преступления против личности. 23 апреля 2016 года подозреваемый был задержан. Спустя пять дней предполагаемого маньяка, которого сравнивали с Джеком-Потрошителем и Андреем Чикатило, арестовали.

"Обстоятельства совершенных убийств, способы сокрытия преступлений вызывали сомнения в психической полноценности обвиняемого, в связи с чем в рамках уголовного дела были назначены и проведены психолого-психиатрические экспертизы", - отмечали в ГСУ СК РФ, не уточняя, что подозреваемый имел отношение к правоохранительным органам.

Согласно выводам экспертов, обвиняемый не страдает хроническим или временным психическим расстройством, а также слабоумием. Евгению Чуплинскому инкриминировали п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство более двух лиц"), а позднее и ст. 158 УК РФ ("Кража"). Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

В рамках расследования проведено 12 обысков по местам жительства и пребывания Чуплинского, с его участием выполнена 21 проверка показаний на месте, допрошены 200 свидетелей, "назначен и проведен ряд особо сложных экспертиз", отметили в СК РФ.

Ознакомившись с работой следователей, присяжные пришли к выводу, что Чуплинский виновен и не заслуживает снисхождения.

Милиционер якобы "защищал проституток от беспредела"

Попав под арест, примерный семьянин и отставной милиционер Евгений Чуплинский отрицал свою причастность к убийствам проституток. Потом он дал признательные показания и даже продемонстрировал, как убивал женщин. Однако затем подследственный снова поменял показания, заявив, что взял на себя вину под давлением.

Бывший страж порядка утверждал, что найденный в его машине телефон, принадлежавший убитой в 2004 году девушке, попал к нему случайно: дескать, гаджет был забыт пассажирами, которых он подвозил.

А обнаруженные при обыске в доме Чуплинского книги по анатомии, которые следователи посчитали косвенным доказательством причастности к расчленению жертв, принадлежат, по словам обвиняемого, его супруге (женщина работала стоматологом).

Результаты генетической экспертизы также являются ошибкой, настаивал экс-милиционер. "Ни в одной из экспертиз нет категорического заключения о том, что эти следы принадлежат мне. Все экспертизы носят вероятностный характер", - говорил Евгений Чуплинский.

При этом обвиняемый признает, что вступал в контакт с потерпевшими. "Я знал по крайней мере двух жертв. Знал их по работе на своей территории", - говорил Чуплинский в интервью, данном в суде.

Он пояснил, что в период работы в отделе вневедомственной охраны занимался расследованием различных преступлений, а некоторые проститутки были его внештатными помощницами и информаторами.

"С женщинами сотрудничал по сбору информации о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях на моей территории. Это позволило мне писать начальству рапорты и быть на хорошем счету у руководства, раскрывать преступления - начиная от пьяных водителей, перевозки наркотиков и оружия и заканчивая содержанием притонов, наркосбытчиками, нелегальными продажами спиртного. В общем, все, что в 1990-е годы интересовало сотрудников милиции", - говорил Чуплинский.

По его словам, такое сотрудничество с милиционером было полезно и самим проституткам, поскольку Чуплинский "защищал их от физической расправы и беспредела".

Добавим, что "дело новосибирского Чикатило" как две капли воды похоже на расследование преступлений "ангарского маньяка" Михаила Попкова. Тот тоже долгое время работал в правоохранительных органах и "охотился" на проституток. Предлагая совместный досуг, Попков увозил девушек в безлюдные места и убивал их, а потом сам же принимал участие в расследовании этих преступлений.

В этом году Попкову предъявили обвинение в убийстве 60 женщин, однако не все эпизоды удалось установить. По некоторым данным, жертвами маньяка стали 84 человека. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

Во время первого судебного разбирательства отставной офицер МВД пытался выставить себя в роли "санитара", который избавляет общество от аморальных женщин. В итоге Попкова прозвали "чистильщиком". Впрочем, многие из жертв маньяка не были похожи на проституток.

Можно предположить, что зверские убийства доставляли Попкову удовольствие, учитывая поставленный ему диагноз - гомицидомания (непреодолимое влечение к убийствам, свойственное психопатам) с садистскими элементами. После расправ у сотрудника милиции "наступала разрядка, улучшались настроение, сон и аппетит".

Также выдвигалась версия, что Попков стал женоненавистником и мстил слабому полу за супружескую измену. Однажды милиционер обнаружил в мусорном ведре презерватив и уличил жену в любовной связи с ее коллегой - слесарем из управления энергоснабжения Ангарска.

"В 1996 году я даже хотел ее задушить, - откровенничал на допросах Попков. - Она начала говорить о дочери... И я не смог".

Попков пришел к любовнику жены на работу и ударил его по лицу, а жену заставил уволиться, после чего устроил на работу в паспортный стол милиции. Так было легче за ней приглядывать. // NEWSru.com