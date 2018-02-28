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Депутат «единоросс» несколько дней ездил... с трупом в бампере (фото)

28.02.2018 15:02

Полицией проводится доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными.

Рядом с Таганрогом произошла жестокая и нелицеприятная история с участием местного депутата от «Единой России».

Депутат от «Единой России» несколько дней ездил с трупом собаки в бампере

Депутат Новобессергеневского сельского поселения Валерий Писковец сбил собаку на своем автомобиле, она застряла в бампере, и он в течение нескольких дней ездил по городу с застрявшим трупом животного. Из-за этого случая депутат попал под жесткое обсуждение, инцидент активно обсуждают в социальных сетях.

Все началось с того, что в паблик в социальной сети «ВКонтакте» «Мой Таганрог» пришло фото и видео от местной жительницы Виктории Тараненко. Женщина зафиксировала отвратительную сцену с собакой в бампере и прислала ее вместе с подписью.

«У нас по городу ездит «Ч..О», которое сбило собаку и не потрудилось даже вытащить ее из бампера своего автомобиля, не то чтоб даже оказать помощь несчастному животному. На тот момент, когда он сбил собаку – она была еще жива! По словам многих свидетелей, так он проездил с собакой несколько дней! Люди! Будьте бдительны! Запомните номер этого автомобиля», — написала местная жительница.

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История привлекла к себе внимание и вскоре выяснилось, что владельцем авто является местный депутат. Писковец отказался от комментариев для прессы. Он сослался на то, что сильно занят.

«Я общаюсь и с прокуратурой, и с полицией, спокойно разбираемся. Я сотрудничаю с телевизионной компанией, они прокомментируют, если посчитают нужным», — сообщил Писковец.

Если верить информации избиркома Неклиновского района, Писковец Валерий Анатольевич работает заместителем главного врача частной клиники, выдвинут Всероссийской политической партией «Единая Россия» в депутаты и является им с 2012 года.

Пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области сообщает, что полицией была инициирована проверка по факту жестокого обращения с животными. // Преступная Россия

 

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