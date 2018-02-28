Комитет ВР рекомендовал парламенту поддержать законопроект об Антикоррупционном суде

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде поддержать президентский законопроект № 7440 "О Высшем антикоррупционном суде". Об этом сказал член комитета, нардеп от "Народного фронта" Игорь Лапин в эфире телеканала "112 Украина".

"Решение принято, комитет проголосовал "За". Что касается замечаний или рекомендаций Венецианской комиссии, там нет таких критических замечаний, которые нельзя внести между первым и вторым чтением. Поэтому президентский законопроект, а также и походный с ним относительно организации структуры, будет внесен в зал парламента", - сказал Лапин.