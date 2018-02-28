На Николаевщине злоумышленники инсценировали разбой, чтобы скрыть кражу

Вознесенском районе охранник одного из местных предприятий вместе с подельниками украл 150 метров силового кабеля с территории предприятия и инсценировал разбой.

Об этом сообщает пресс-служба Вознесенской местной прокуратуры.

Ранее в полицию сообщили, что ночью 23 января на территорию предприятия проникли неизвестные и, якобы угрожая охраннику обрезом охотничьего ружья, связали его веревкой и отобрали у него мобильный телефон. После чего с территории предприятия неизвестные похитили силовой кабель и исчезли.

Однако, позже установили, что фактически это была инсценировка разбойного нападения и заведомо ложное сообщение о преступлении. Это сделали, чтобы избежать разоблачения кражи имущества предприятия.

Сейчас установлены и задержаны трое мужчин, причастных к совершению преступления - охранник и двое его подельников. Ими оказались жители Вознесенска и Вознесенского района в возрасте 35, 36 и 40 лет. Двое из злоумышленников неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению - кабель сдали на металлолом.

В настоящее время расследование в уголовном производстве продолжается, проверяется причастность указанных лиц к совершению других аналогичных преступлений. // Преступности НЕТ