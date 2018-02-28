Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Управляющего имуществом Минобороны России задержали за взятку в 5 млн. рублей

28.02.2018 15:46

  Чиновник за вознаграждение помогал продать собственность ведомства в Москве.

Следователи Главного военно-следственного управления СКР при поддержке сотрудников ФСБ задержали начальника ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны за взятку в размере 5 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в министерстве. Информацию подтвердил изданию собеседник в ФСБ.

Управляющего имуществом Минобороны задержали за взятку в 5 млн рублей

По информации источников, чиновника задержали с поличным при получении денег утром 27 февраля. За вознаграждение он содействовал реализации имущества Минобороны в Москве.

Источники не называют фамилию задержанного. На сайте Минобороны указано, что управлением руководит подполковник Андрей Нежигай. Издание направило запросы в министерство, СКР и ФСБ с просьбой подтвердить факт его задержания. В самом управлении комментировать эту информацию отказались.

По информации на сайте Минобороны, ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» ведомства представляет собой некоммерческую организацию, которая занимается учетом, управлением и контролем над использованием и сохранностью собственности вооруженных сил РФ. Согласно базе СПАРК, сумма контрактов, заключенных учреждением в 2017 году, составила 415 тысяч рублей.

Управление подчиняется департаменту имущественных отношений Минобороны. В 2012 году департамент оказался в центре громкого скандала, когда его главу Евгению Васильеву задержали по обвинению в коррупции. В мае 2015 года Пресненский суд Москвы признал чиновницу виновной в 8 эпизодах мошенничества с имуществом ведомства и приговорил к 5 годам колонии. В августе того же года Судогодский суд удовлетворил ее ходатайство об УДО. // Преступность России

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...