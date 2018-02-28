Управляющего имуществом Минобороны России задержали за взятку в 5 млн. рублей

Следователи Главного военно-следственного управления СКР при поддержке сотрудников ФСБ задержали начальника ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны за взятку в размере 5 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в министерстве. Информацию подтвердил изданию собеседник в ФСБ.

По информации источников, чиновника задержали с поличным при получении денег утром 27 февраля. За вознаграждение он содействовал реализации имущества Минобороны в Москве.

Источники не называют фамилию задержанного. На сайте Минобороны указано, что управлением руководит подполковник Андрей Нежигай. Издание направило запросы в министерство, СКР и ФСБ с просьбой подтвердить факт его задержания. В самом управлении комментировать эту информацию отказались.

По информации на сайте Минобороны, ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» ведомства представляет собой некоммерческую организацию, которая занимается учетом, управлением и контролем над использованием и сохранностью собственности вооруженных сил РФ. Согласно базе СПАРК, сумма контрактов, заключенных учреждением в 2017 году, составила 415 тысяч рублей.

Управление подчиняется департаменту имущественных отношений Минобороны. В 2012 году департамент оказался в центре громкого скандала, когда его главу Евгению Васильеву задержали по обвинению в коррупции. В мае 2015 года Пресненский суд Москвы признал чиновницу виновной в 8 эпизодах мошенничества с имуществом ведомства и приговорил к 5 годам колонии. В августе того же года Судогодский суд удовлетворил ее ходатайство об УДО. // Преступность России