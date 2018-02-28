Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи для Украины

28.02.2018 15:57

В украинском Минфине назвали это решение "важным шагом для поддержки реформ в Украине".

Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

Из открытых источников

"Приветствую решение Еврокомиссии об одобрении новой программы макрофинансовой помощи для Украины. Это важный шаг для поддержки реформ в Украине и обеспечения финансовой стабильности", – написал он.

Других подробностей министр не сообщил.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ходом переговоров Украины с ЕС, объем новой программы составляет 1 млрд евро.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в ноябре 2017 года заявил о достижении договоренности относительно новой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2018-2019 годы.

Ранее в Минфин оценивал объем новой программы в 1,8 млрд евро. Это соответствует объему одобренной в 2015 году макрофинансовой помощи ЕС, срок которой истек в январе 2018 года.

В рамках старой программы Украина получила два транша на общую сумму 1,2 млрд евро из предусмотренных 1,8 млрд евро. ЕК отказала в предоставлении третьего транша, поскольку власти страны выполнили только 17 из 21 предварительных условий.

Украина не выполнила четыре требования - снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...