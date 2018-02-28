Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи для Украины

В украинском Минфине назвали это решение "важным шагом для поддержки реформ в Украине".

Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Приветствую решение Еврокомиссии об одобрении новой программы макрофинансовой помощи для Украины. Это важный шаг для поддержки реформ в Украине и обеспечения финансовой стабильности", – написал он.

Других подробностей министр не сообщил.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ходом переговоров Украины с ЕС, объем новой программы составляет 1 млрд евро.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в ноябре 2017 года заявил о достижении договоренности относительно новой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2018-2019 годы.

Ранее в Минфин оценивал объем новой программы в 1,8 млрд евро. Это соответствует объему одобренной в 2015 году макрофинансовой помощи ЕС, срок которой истек в январе 2018 года.

В рамках старой программы Украина получила два транша на общую сумму 1,2 млрд евро из предусмотренных 1,8 млрд евро. ЕК отказала в предоставлении третьего транша, поскольку власти страны выполнили только 17 из 21 предварительных условий.

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