На Львівщині затримали іноземця-ґвалтівника, який перебуває у міжнародному розшуку

Співробітники Управління карного розшуку спільно з працівниками Сектору міжнародного поліцейського співробітництва Головного управління Національної поліції у Львівській області 27 лютого на вулиці Шевченка у місті Великі Мости, Сокальського району, виявили 46-річного іноземця, який з 2011 року перебуває у міжнародному розшуку за скоєння зґвалтування групою осіб.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про його екстрадицію.

Нагадаємо, на Львівщині триває операція під умовною назвою «Мігрант». Метою цільових профілактичних заходів є нагляд та контроль за виконанням законодавства у міграційній сфері, контроль за в’їздом на територію України та виїздом з території нашої держави іноземців та осіб без громадянства, дотримання ними правил та норм перебування в країні, а також з метою протидії та запобігання нелегальній міграції. Триватимуть вони до 30 квітня.

Відділ комунікації поліції Львівської області