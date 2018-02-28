Порошенко: Первые поставки американского вооружения должны состояться уже через несколько недель

Петр Порошенко заявил, что первые поставки вооружения из США должны состояться уже через несколько недель. Об этом президент Украины заявил в ходе пресс-конференции "Вызовы-2018", передает "112 Украина".

"Первая поставка этого вооружения (вооружения с США, - ред.) должна состояться уже через несколько недель. Во-вторых, мы говорим о целом ряде поставок, начиная с антиснайперских комплексов, потому что много украинских бойцов были убиты именно российскими снайперами на востоке нашей страны. И получение таких антиснайперских комплексов поможет нам значительно снизить количество погибших, а также повысить их безопасность. Особенно это важно на передовой. Мы также говорим о средствах электронной борьбы, противовоздушной обороны и много других видов вооружения", - отметил президент.

Напомним, что Порошенко и министр обороны США Джеймс Маттис недавно провели встречу в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В начале февраля министр обороны Украины Степан Полторак 2 февраля встретился в Вашингтоне с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и обсудил передачу оружия для ВСУ. Позже он сообщил, что Javelin будут в Украине в этом году.