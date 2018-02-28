На Львівщині припинили діяльність шахрайської мережі, створеної для незаконного заволодіння коштами

Під виглядом продажу автомобілів в кредит зловмисники видурили у клієнтів понад сім мільйонів гривень.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з слідчими Франківського відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 викрили функціонування мережі офісів, розташованих у Львівській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатський, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, у яких під виглядом придбання в кредит автотранспорту зловмисники видурювали кошти громадян.

Працівники офісів розміщували на інтернет-сайтах рекламні оголошення із пропозицією придбати в кредит автотранспорт за цінами суттєво нижчими за ринкові. Клієнти звертались за вказаними в оголошеннями адресами, де їм пропонували на вибір автомашини у широкому ціновому діапазоні, зокрема Рено, Кіа, Сітроен, Сузукі, Лада та інші, з можливістю вибору комплектацій.

Після того як клієнт підбирав автомобіль, менеджери укладали, ніби – то попередній договір купівлі - продажу транспортного засобу та вимагали переказати на рахунок суб’єкта господарювання кошти - 10% передоплати від вартості покупки. При цьому клієнтів запевняли, що автомобіль вони отримають протягом 3-4 робочих днів, а також буде проведена його передпродажна підготовка та комп`ютерна діагностика.

Нічого не підозрюючи, громадяни перераховували від 30 до 100 тисяч гривень на вказаний менеджерами рахунок у банку. Коли ж в обумовлені терміни вони не отримували обіцяних автомобілів та звертались у офіси, працівники пояснювали їм різні вигадані обставини та причини затримки. Далі, для уникнення конфліктів із ошуканими клієнтами, зловмисники орендували нові приміщення і змінювали місця розташування офісів.

Як встановили правоохоронці, з метою отримання коштів у шахрайський спосіб, «продавці автомобілів» створили ряд суб’єктів господарювання, не маючи мети здійснювати підприємницьку діяльність.

Задокументовано залучення мережею підконтрольних суб’єктів господарювання в семи областях держави коштів у більш як 150 громадян на загальну суму понад сім мільйонів гривень. При цьому за весь час діяльності шахрайської мережі жоден клієнт не отримав обіцяного автомобіля.

Правоохоронці Львівщини провели санкціоновані обшуки та припинили незаконну діяльність офісів мережі та головного офісу у Києві, під час яких вилучили більше п’ятдесяти печаток різних суб’єктів господарювання, штампи, договори, документи бухгалтерського та податкового обліку, рекламні оголошення, каталоги та інші речові докази злочинної діяльності.

Двом зловмисникам вже повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство в особливо великих розмірах) КК України. Невдовзі суд обере для них міри запобіжного заходу. Також правоохоронці встановлюють особи усіх, хто постраждав від «підприємницької діяльності» шахраїв та встановлюють інших осіб, причетних до скоєння злочину.

Відділ комунікації поліції Львівської області

за матеріалами УЗЕ у Львівській області