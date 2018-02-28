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КСУ признал скандальный «языковый» закон Кивалова-Колесниченко неконституционным

28.02.2018 16:57

Верховная Рада Украины нарушила процедуру рассмотрения и принятия проекта Закона Украины "Об основах государственной языковой политики". 

Об этом говорится в решении КСУ, которое появилось на официальном сайте суда, передает УНН.

Языковой закон Кивалова-Колесниченко принимали с нарушением - КСУ

В объяснены к решению говорится, что что Верховная Рада Украины нарушила процедуру рассмотрения и принятия проекта Закона № 9073, определенную положениями части третьей статьи 84, части первой статьи 93 Основного Закона Украины, также ставит под сомнение соблюдение требований, предусмотренных статьей 91 Конституции Украины.

Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона № 9073 во время его принятия в целом на вечернем пленарном заседании Верховной Рады Украины 3 июля 2012 имели системный характер и существенно повлияли на окончательный результат принятия Закона. Изложенное является основанием для признания Закона неконституционным согласно части первой статьи 152 Конституции Украины.

"Конституционный Суд Украины решил признать не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) Закон Украины" Об основах государственной языковой политики "от 3 июля 2012 № 5029-VI с изменениями", - говорится в решении суда.

 

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