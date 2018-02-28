СБУ блокувала механізм незаконної легалізації в Україні учасників міжнародних терористичних організа

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури блокували у Києві діяльність організаторів незаконної схеми легалізації у нашій країні іноземців, зокрема причетних до терористичної діяльності.

Правоохоронці встановили, що зловмисники підшукували бажаючих без законних підстав отримати українське громадянство. Ділки забезпечували «клієнтів» підробленими паспортами громадян України – жителів АР Крим з метою подальшого отримання останніми біометричних паспортів.

Під час обшуків у лабораторії з виготовлення фальшивих документів оперативники спецслужби виявили «дата-штампи» про перетин кордонів ЄС, міграційні карти однієї з країн СНД, візи арабських держав. У зловмисників також вилучено штампи Державної міграційної служби, паспорти громадян України – мешканців АР Крим, довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщених осіб, а також інші матеріали та обладнання, що використовувались у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 та ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення п`яти фігурантам справи про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших учасників злочинного угруповання та представників міжнародних терористичних та екстремістських організацій, котрі скористались його «послугами».

Прес-центр СБ України