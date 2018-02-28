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Порошенко: Украина и Польша не нуждаются в советах, каких героев чтить, а каких нет

28.02.2018 17:23

Также в ходе выступления Порошенко отметил динамичное развитие украино-польских отношений

Петр Порошенко заявил о том, что Украина как и Польша не нуждается в советах каких героев чтить, а каких нет. Об этом президент Украины заявил в ходе пресс-конференции "Вызовы-2018", передает "112 Украина".

Пресс-конференция Петра Порошенко, 28 февраля 2018 / Українське фото

В ходе выступления Порошенко отметил динамичное развитие украино-польских отношений:

"Наши отношения (Украины и Польши, - ред.) развиваются очень динамично. Вы помните визит Дуды в Харьков, мы с ним виделись и в Давосе, и после этого. Я виделся с польским премьер-министром в Мюнхене, мы создали и прошло первое инаугурационное заседание комиссии на уровне вице-премьеров по разработке дорожной карты выхода из этих обстоятельств, которые возникли после ряда шагов, принятия Польшей закона", - прокомментировал президент.

Также он добавил, что Украина имеет право на самоопределение своих национальных героев:

"Поверьте мне, мы не нуждаемся, чтобы нам кто-то говорил, каких украинских героев мы должны чтить, а каких нет. Мы сами разберемся. Так же, как мы никому не советуем, кого Польша должна уважать, а кого нет. Это нехорошо. Мы уверены в том, что практика запрета на въезд или замораживания исследований ложная, и комиссия должна решить все эти вопросы. Я уверен в том, что политики должны смотреть в будущее, а прошлое оставить истории. Когда мы начнем реализовывать именно эту концепцию – все у нас будет хорошо", - добавил президент.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал изменения к закону о польском Институте национальной памяти, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии, пропаганду "бандеровской идеологии", а также публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. За использование словосочетания "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши, любой гражданин страны, а также иностранец может быть приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет.

 

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