У Києві викрили злочинну групу, яка займалася розбоями та викраденням елітних авто

У гаражі, де зловмисники зберігали «трофеї», правоохоронці виявили позашляховик, який перебував у розшуку, а також запчастини до невстановленої іномарки. Із затриманими спілкуються слідчі.

Тиждень тому до поліції звернувся чоловік із заявою про викрадення авто «Хонда», яке він залишив біля будинку на проспекті Курбаса. Інформацію про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а оперативники розпочали пошуки машини.

Під час відпрацювання інформації працівники карного розшуку столичного главку встановили, що до викрадення іномарки причетні четверо киян. Після з’ясування їх місця знаходження правоохоронці затримали зловмисників.

Вони – мешканці столиці, 1990, 1994, 1996 та 1986 років народження. Раніше у поле зору правоохоронців не потрапляли. Проте працівники поліції відпрацьовують інформацію щодо їх причетності до розбійного нападу на столичне кафе, звідки викрали оргтехніку. До того ж, раніше поліцейські заарештували їх організатора за викрадення автівки у мешканки Печерського району столиці.

Слідчі Святошинського управління поліції провели обшуки за місцем проживання фігурантів та у гаражі. Там поліцейські виявили авто «Хонда», а також запчастини до «БМВ», помпову рушницю, пістолет іноземного виробництва та пакетик із речовиною, схожою на наркотичну. Вилучене направили на експертизу.

Досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України триває. Правоохоронці з’ясовують деталі злочинної діяльності затриманих, а також їхню причетність до інших злочинів.

Відділ комунікації поліції Києва