На курорті «Драгобрат» загадково зникли чоловік та жінка (фото)

Співробітники Рахівського відділення поліції спільно з рятівниками розшукують двох туристів: 34-річного Книж Євгена з міста Києва та 36-річну Бикову Людмилу з Дніпра.

Востаннє їх бачили 25 лютого працівники курортного комплексу у селищі Ясіня. З того часу молоді люди на зв'язок не виходили і до турбази не повернулись.

Вчора, 27 лютого, близько 23.30 год, на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканки Києва про те, що її брат Книж Євген разом зі своєю подругою Биковою Людмилою, 25 лютого приїхали на відпочинок до курортного комплексу «Драгобрат» у селищі Ясіня Рахівського району і зникли.

На місце події, до турбази, де відпочивали молоді люди, виїхали правоохоронці слідчо-оперативної групи Рахівського відділу поліції. Як з`ясували поліцейські, 25 лютого, близько 11.00 год, туристи, віком 33 та 35 років, внесли заставу за проживання на турбазі, взяли лижі у прокатному пункті і пішли в гори.

Востаннє хлопець виходив на зв`язок телефоном 25 лютого, близько 14.30 год з колиби «Вершина Карпат». Більше молодих людей ніхто не бачив.

Зараз зниклих шукають рятувальники у горах та поліцейські опитують всіх місцевих мешканців. Хто має будь-яку інформацію, щодо туристів просимо звертатись за телефонами: 067 3141548, «102», до чергової частини Рахівського відділення поліції або до будь-якого іншого найближчого відділу. // magnolia-tv за матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області