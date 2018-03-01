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Российские хакеры атаковали серверы МИД и Минобороны Германии

01.03.2018 01:13

Хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией, смогла установить на правительственных компьютерах вредоносное программное обеспечение и похитить данные

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на сообщение агентства dpa.

Фото: pixabay.com

Хакерская группа APT28 смогла установить на правительственных компьютерах вредоносное программное обеспечение и похитить данные.

Немецкие специалисты по компьютерной безопасности обнаружили след атаки в декабре, а сама она могла длиться целый год.

По данным источников, вредоносное программное обеспечение поразило также сеть, которой пользуются ведомство федерального канцлера, министерства, Федеральный суд аудита и службы безопасности в Берлине, Бонне и других городах.

Специалисты с декабря пытаются выяснить, насколько глубоко хакерам удалось проникнуть в правительственные сети.

По мнению многих экспертов по кибербезопасности, по хакерской группой APT28 стоят связанные с российским правительством агентства. В 2015 году эта группа совершила атаку на Бундестаг. // Сегодня

 

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