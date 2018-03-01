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В Словакии арестован подозреваемый в убийстве журналиста Яна Кучака

01.03.2018 00:38

Полиция провела несколько рейдов, в ходе которых были изъяты боеприпасы и оружие

Полиция Словакии задержала одного человека в связи с убийством журналиста Яна Кучака и его девушки. Об этом сообщает словацкое информагентство Aktuality.sk.

Журналист-расследователь Ян Кучак aktuality.sk

"Полиция располагает информацией о том, что якобы в пятницу два человека, которые уже давно подозреваются в совершении преступлений, связанных с наркотиками, говорили о том, что необходимо взять оружие и ехать в село Велька Мача", - говорится в сообщении. В этом селе был убит журналист.

Полиция провела несколько рейдов, в ходе которых были изъяты боеприпасы и оружие. Один подозреваемый был задержан.

Журналист-расследователь Ян Кучак был убит вместе со своей девушкой Моникой Куснировой в собственном доме в поселке Велка Мача под городом Трнава. Правоохранители предполагают, что убийство произошло в период с 22 по 25 февраля. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство готово выплатить 1 млн евро за информацию, которая поможет расследованию.

Мотивом преступления могла быть профессиональная деятельность журналиста, в частности его расследования деятельности итальянской мафии на востоке страны. // 112.ua

 

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