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Итоги переговоров в Минске: очередное «разведение» сил и восстановление мобильной связи

01.03.2018 01:48

Дарка Олифер также сообщила, что украинская сторона ожидает продолжения процесса освобождения заложников

В начале марта в Луганской области районе населенного пункта Станица Луганская может произойти разведение сил. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам переговоров в Минске.

Переговоры Контактной группы. Фото: cxid.info

"При условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 может произойти разведение сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ", – написала она.

Также Дарка Олифер сообщила, что боевики предоставили гарантии безопасности для проведения ремонтных работ по восстановлению мобильной связи оператора Vodafone в Донецкой области.

"Основной вопрос социально-экономической подгруппы – восстановление мобильной связи на территории ОРДО. Во время заседания достигнуто соглашение о необходимости восстановления линии мобильной связи, ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад. Украинская сторона предоставила такие гарантии еще 12 февраля 2018, информация об этом была передана СММ ОБСЕ", – написала она.

Дарка Олифер также сообщила, что украинская сторона ожидает продолжения процесса освобождения заложников. Других подробностей об освобождении украинских заложников она не сообщила.

Украинская делегация в Минске также поставила вопрос о допуске наблюдателей ОБСЕ в оккупированный Крым и призвала РФ перестать поставлять на оккупированный Донбасс вооружение. Также она призывает боевиков вернуть "Укрзализныце" 30 тыс. вагонов.

Следующее заседание ТКГ в Минске запланировано на 14 марта.

Ранее в штабе АТО заявили, что режима прекращения огня на Донбассе больше нет. // Сегодня

 

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