Студентов в России принуждают «отдать долг Родине» 18 марта под угрозой остаться без общежития

Региональные власти за три недели до президентских выборов все активнее задействуют админресурс, чтобы повысить явку, которая, по некоторым данным, к огорчению Кремля, может составить менее 50%. В последний день зимы пришли жалобы от студентов разных учебных заведений на то, как их вынуждают прийти на выборы.

Так, студентов Бурятского республиканского информационно-экономического техникума заставляют проголосовать на избирательном участке в техникуме. Это следует из аудиозаписи , размещенной на канале штаба политика Алексея Навального в YouTube. На ней неназванная женщина, предположительно, преподавательница техникума, внушает студентам, что они должны на следующий день дружно написать заявления, в котором уведомят о своем желании голосовать 18 марта в техникуме, а не по месту прописки.

"Этот вопрос не обсуждается, ни с кем, никак. Я еще раз говорю: я вас не призываю за кого-то голосовать. Я говорю, что голосовать мы будем здесь. Я буду стоять со списком и прямо крыжить (отмечать крестиком. - Прим. NEWSru.com) вас. И если вы мне устроите, что до вечера я вас тут буду ждать, если я не открыжу, я поеду по городу Улан-Удэ вас искать. И за шкирку сюда буду приводить. Не ехать - не вариант", - сообщила студентам выступающая.

По словам педагога, ей эта обязанность тоже не доставляет удовольствия, но решение она не принимала - ее попросили передать информацию студентам. Она подчеркнула, что ей приходится просить студентов голосовать на территории техникума для обеспечения высокой явки.

"Когда в сентябре 2017 года мы голосовали за главу Республики Бурятии, явка на выборах была порядка 70%. То есть республика вся собралась и пошла голосовать за своего главного - главу нашего региона", - напомнила сотрудница учебного заведения. По ее словам, сегодня глава региона ставит задачу, чтобы явка на выборах президента РФ не была низкой.

"Я не говорю, за кого вам голосовать, я вообще не говорю, что вам в кабинке там делать, хоть в крестики-нолики играйте там. Я никак не политизирую этот вопрос. Для меня важно, чтобы вы пришли и отдали долг Родине", - подчеркнула она.

В Twitter команды Навального также опубликовано объявление для студентов Бурятского госуниверситета. В нем говорится, что всем, кто проживает в общежитии, необходимо написать заявление о включении в список избирателей по конкретному адресу. "Все обязаны подходить к коменданту и регистрироваться на выборы. Кого не было, ходят по комнатам и едва ли не силком заставляют идти. Если не хочешь и говоришь, что не имеют право, говорят, что могут устроить "сладкую" жизнь в общежитии", - пишет один из студентов.

Студентам РЭУ Плеханова тоже пригрозили выселением

Студентам РЭУ им. Плеханова в Москве угрожают выселением из общежития, если те не проголосуют на выборах 18 марта, также сообщает в Twitter команда Навального со ссылкой на разосланное студентам объявление.

В нем отмечается, что иногородним студентам, которые хотят проголосовать на выборах президента, нужно подойти в 210 аудиторию ДК Конгресс-Центр, чтобы получить возможность проголосовать в размещенном там избирательном участке. При этом подчеркивается, что для тех, кто проживает в общежитии - это "добровольно-принудительно, так как списки просматриваются и будут влиять на заселение".

Напомним, ранее на этой неделе источники "Коммерсанта" сообщили, что штаб президента Владимира Путина, претендующего на новый срок на посту главы государства, запустил новый проект по массовой мобилизации избирателей в городах-миллионниках.

Согласно внутренним закрытым опросам президентской администрации, пока готовность голосовать изъявили примерно 40-50% граждан (а не "более 80%", как прогнозирует ВЦИОМ). Между тем в Кремле требуют более высокой явки - от 70%. Предполагается, что наибольшие усилия по мобилизации предстоит предпринять в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Новосибирске, где избиратели не горят желанием принять участие в выборах.

Новосибирские студенты рассказали, как их не пускали в общежитие

Студенты Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) рассказали "Медиазоне" , что администрация учебного заведения требует от студентов оформлять открепительные удостоверения для голосования по месту временной прописки.

По словам одного из собеседников издания, охранники общежития не пускали в комнаты тех, "кто не записался на выборы", ссылаясь на некое распоряжение: "Я не мог в свою комнату попасть, это вообще ****** [офигеть] какая наглость. Я вышел, минут 10 постоял на улице и снова зашел, сказав, что записался, после чего запустили".

Студенты также рассказали, что заместитель декана по старшим курсам Татьяна Суворова рассылала по студенческим чатам "ВКонтакте" сообщения с требованием прийти на встречу с деканами и расписаться в "в списках об информировании о проведении выборов". Тем, кто собирается голосовать по месту основной прописки, надо написать заявления на имя декана.