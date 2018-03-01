У системному хабарництві викрито посадовців служби ветсанконтролю на Західному кордоні

Під час проведення профілактичних заходів з протидії хабарництву правоохоронці викрили факти системного вимагання неправомірної вигоди з боку посадових осіб Регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, що обслуговує 7 областей Західного регіону держави. За безперешкодну видачу Міжнародних ветеринарних сертифікатів для експорту товарів тваринного походження до країн Євросоюзу вимагали кошти.

Під час слідства поліцейські встановили осіб, які організували та налагодили вказану злочинну схему. 50 тисяч гривень та 600 доларів США хабара вимагали фігуранти справи за видачу даних сертифікатів для експорту шкіри до Євросоюзу.

Вчора, 27 лютого у Львові, правоохоронці затримали керівника Регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, а також його підлеглого. Працівники УЗЕ у Львівській області Нацполіції, слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області вилучили у зловмисників 50 тисяч гривень та 600 доларів США, одержаних ними у якості хабара.

На даний час обох затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання, передбачене ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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