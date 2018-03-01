Шайку наркодилерш разоблачили на Киевщине

В Киевской области задержана наркогруппировка, которая состоит преимущественно из женщин.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"В состав группировки входили 5 жителей столичного региона, 4 из которых - женщины, включая ранее судимого за аналогичное преступление организатора. Они продавали наркозависимым жителям столицы и области особо опасное наркотическое средство - метадон и сильнодействующие лекарственные средства - сонат и димедрол", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наркодельцы были вооружены переработанными пистолетами. Свой товар они продавали или из рук в руки или путем так называемых закладок.

Во время 6 санкционированных обысков в домовладениях подозреваемых изъято наркотиков на 800 тыс. грн, а именно: 400 г метадона, 300 таблеток соната и 300 таблеток димедрола. Также деньги, оружие, карты и мобильные телефоны для координации наркотрафика.

До задержания членов ОПГ, правоохранители предварительно провели около 20 оперативных закупок наркотиков.

В отношении задержанных открыто уголовное производство по ч.3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.