Подробности жуткого убийства и обезглавливания женщины в Одессе

Голову молодой женщины ищут до сих пор. Ранее местные СМИ сообщали, что ее нашли на одной из соседних с местом преступления улиц.

В Одессе нашли обезглавленное тело 29-летней женщины, убитой в ее собственной квартире. Первой о судьбе ребенка забеспокоилась мама, потому что дочка сутки не отвечала на телефонные звонки, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Когда родители приехали к ней домой, двери никто не открыл, хотя в квартире горел свет и работал телевизор. Мать позвонила другим родственникам, те тоже приехали, а когда открыли двери – ужаснулись. "Обнаружили ее на полу обезглавленную. И накрыто полотенцем было. Там все было в крови", - дрожащим голосом рассказал отец убитой Валерий Ергиев. Он убежден, что извергу, который сделал это, нужно присуждать высшую меру наказания.

Погибшей было 29 лет. Перед смертью она не воспользовалась "тревожной кнопкой", что есть в доме, поэтому скорее всего знала убийцу. Тело убитой нашли родители. Кроме преступника, полиция ищет также пропавшую голову девушки.

Квартира была на сигнализации, однако девушка не нажала кнопку вызова охраны – не успела или не почувствовала угрозы. Замки в дверях целы, поэтому можно предположить, что хозяйка сама впустила убийцу, потому что знала его. Соседи рассказывают, что около 10:00 утра слышал, как в квартире что-то грохнуло, будто упало что-то тяжелое, но этот звук никого не встревожил – подумали, что там передвигают мебель. "Не было каких-то криков "помогите", не было каких-то конфликтов, разборок, драк", - говорят они.

В полиции рассказывают немного, чтобы не навредить следствию, но демонстрируют уверенность в том, что преступление быстро раскроют. "Это довольно серьезное, тяжкое преступление. Это цинично. Поэтому надо быть взвешенными, чтобы комментировать детали", - признался советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. По данным правоохранителей, из квартиры исчезли ценные вещи и деньги, но следователи не спешат подозревать ограбление – считают, что это мог быть способ сбить их со следа. "Обстановка в квартире нарушена, но такие вещи, как мобильный телефон, вещи в женской сумочке – присутствовали. Возможно, тем беспорядком просто скрывались истинные мотивы", - пояснил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Следователи говорят, что ими уже проведена достаточно объемная работа по установлению всех камер видеофиксации вблизи места преступления и изъятия видеозаписей с них. Поэтому правоохранители надеются уже в ближайшее время установить личность убийцы и узнать все обстоятельства этого ужасного преступления. Кроме преступника, полиция также ищет пропавшую голову убитой девушки. Сообщение о том, что ее обнаружили на одной из соседних улиц, подтверждения не нашли.

Корреспондент ТСН Елена Черняева