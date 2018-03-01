Журналисты узнали кого освободят в рамках анонсированного президентом Украины обмена

В рамках анонсированного президентом Украины Петром Порошенко освобождения заложников из РФ вернутся украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь.

Об этом Громадському стало известно из собственных источников.

Украинские пограничники Богдан Марцоня и Игорь Дзюбак

"Украинская правда"

Взамен Украина передаст России задержанных в Херсонской области сотрудников ФСБ — Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

В октябре 2017 года в Сумской области исчезли двое пограничников. Россия подтвердила задержание украинских пограничников на границе с Сумской областью. Они были арестованы на 2 месяца за незаконное пересечение границы и неповиновению работникам правоохранительного органа.

Владимир Кузнецов и Аскар Кулуб были задержаны в ночь на 30 июня пограничниками Херсонского отряда.

По словам главы пограничной службы, во время допроса военные РФ рассказали, что «выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута».

30 июня 2017 года суд арестовал военных ФСБ России, задержанных в Херсонской области.

28 февраля 2018-го президент Украины Порошенко сообщил, что до конца недели еще двое украинских заложников вернутся домой.