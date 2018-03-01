Журналисты узнали кого освободят в рамках анонсированного президентом Украины обмена

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В рамках анонсированного президентом Украины Петром Порошенко освобождения заложников из РФ вернутся украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь.
Об этом Громадському стало известно из собственных источников.
Украинские пограничники Богдан Марцоня и Игорь Дзюбак
"Украинская правда"
Взамен Украина передаст России задержанных в Херсонской области сотрудников ФСБ — Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.
В октябре 2017 года в Сумской области исчезли двое пограничников. Россия подтвердила задержание украинских пограничников на границе с Сумской областью. Они были арестованы на 2 месяца за незаконное пересечение границы и неповиновению работникам правоохранительного органа.
Владимир Кузнецов и Аскар Кулуб были задержаны в ночь на 30 июня пограничниками Херсонского отряда.
По словам главы пограничной службы, во время допроса военные РФ рассказали, что «выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута».
30 июня 2017 года суд арестовал военных ФСБ России, задержанных в Херсонской области.
28 февраля 2018-го президент Украины Порошенко сообщил, что до конца недели еще двое украинских заложников вернутся домой.
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